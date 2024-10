Mecz z Cracovią 23 listopada

Piątek, 18 października 2024 r. 13:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 16. kolejki Ekstraklasy w sezonie 2024/25, w której Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Cracovią. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 23 listopada o godz. 20:15.









Terminy najbliższych meczów Legii:

18.10. (PT) g. 20:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

24.10. (CZ) g. 21:00 FK Bačka Topola - Legia Warszawa (LK)

27.10. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice

31.10. (CZ) g. 20:30 Miedź Legnica - Legia Warszawa (PP)

03.11. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Widzew Łódź

07.11. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - Dinamo Mińsk

10.11. (ND) g. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

23.11. (SO) g. 20:30 Legia Warszawa - Cracovia

28.11. (CZ) g. 21:00 Omonia Nikozja - Legia Warszawa

01.12. (ND) Stal Mielec - Legia Warszawa

06-08.12. Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

12.12. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - FC Lugano

19.12. (CZ) g. 21:00 Djurgardens IF - Legia Warszawa



