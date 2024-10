Goncalo Feio (na razie?) zostaje na stanowisku

Komentarze (53)

Bartolinii - 58 minut temu, *.chello.pl Te zwolnienie Feio jest już tak nudne jak "Tusk się wściekł"... ;-) odpowiedz

Mioduski rak Legii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bal na Titanicu trwa w najlepsze odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Sorry, ale wyrzucanie trenera po pół roku pracy to amatorka.

Byłem przeciwnikiem jego zatrudnienia. Młody, niedoświadczony, i z wybuchowym i konfliktowym charakterem. O wiele lepszym pomysłem było zatrudnienie wtedy wolnego Papszuna.

Skoro go już jednak zatrudniliśmy to dajmy mu pracować. 80% trenerów zostało z Legii zwolnionych przed czasem.... odpowiedz

W punkt - 57 minut temu, *.2.10 @kaktus: odpowiedz

Danielo - 55 minut temu, *.myvzw.com @kaktus: jestem tego samego zdania, ale styl gry zostawia wiele do życzenia. Legia nie ma dna, stylu gry, poziom jest bardzo niski i wyników brak. Zostaliśmy przeciętniakiem. Jak czyścić to czyścić. Kilka głów powinno polecieć odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Problemem nie jest Feio tylko totalny brak napastników będących w formie oraz nieszczęsna kontuzja Eltima. W zasadzie to wszyscy ofensywni piłkarze wyglądają zaskakująco słabo. Niby chcemy grać wysokim pressingiem , szybko doskakiwać do obrońców a później brakuje sił na szybkie przemyślane akcje ofensywne. Może jeszcze nie są odpowiednio przygotowani motorycznie do takiego stylu gry lub okres przygotowawczy nie został odpowiednio przepracowany. odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie lubię gościa bo nie ma klasy i styki mu się grzeją...

Prawda jest taka że jak go mają zwolnić to teraz a po nim powinien stery objąć Zielu ma papiery bo przecież był trenerem Legii, ściągnął takich graczy to niech się wykaże. Nie będzie progresu do końca rundy to na pysk wrzucić.

Co do Portugalczyka nie lubię jego ale przyznać trzeba góra dla hajsu sprzedała Muciego Josue Kramera, którzy dość często strzelal i mieli asysty a kupili kamerunczyka afarele i goncalvesa co nie wiem czy razem wzięci mają chociaż jedną asystę...

PS. Zresztą nie było by teraz dyskusji gdyby Marciniak i jego kolesie nie pozbawili Nas karnego w białymstoku odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Podjęta w klubie decyzja by dać trenerowi jeszcze szansę w najbliższych 7 meczach (do następnej przerwy na kadrę) jest na ten moment optymalna. Zresztą na innym wątku pisałem, że tak właśnie powinni postąpić. Ciągle zmiany trenerów i co za tym idzie koncepcji gry, niczemu pozytywnemu nie służą. Marzy mi się aby w końcu trener w Legii mógł kiedyś popracować ze 3 lata (zapewne to utopia przy obecnych zarządzających). odpowiedz

Wilanow - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Odcinając się od tego całego szumu medialnego wokół Feto jestem ciekawy kto stoi za tą nagonką na jego osobę. Zaczął p. Kowal...

Uważam, że obecny trener zasługuje na czas, natomiast dyrektor sportowy chyba już nie.

PS. Gdyby Marciniak sprawdził VAR to Legia wygrałaby w tym całym Białymstoku i byłyby inne komentarze. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak na tę chwilę to bardzo dobra decyzja, z tego co słyszę to i zawodnicy są za nim,a to ważne,powinien być oceniony i rozliczony po pierwszej rundzie, może go nastepnie zastąpić tylko ktoś lepszy,a znając realia,to może nie koniecznie tak być. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dać dokończyć rundę jesienną i potem ewentualnie rozliczać. odpowiedz

Wie(L)ka Legia - 2 godziny temu, *.plus.pl Ludzie wielcy zawsze są w jakiś sposób kontrowersyjni. U każdego te kontrowersje pojawiają się inaczej. Problem jest tylko taki czy jest to do wytrzymania czy nie. Legia, pomimo tego że to klub wielki, od wielu lat jest średniakiem. Pan Mioduski nie chciał wspólnika, rozstał się z nim i od tej pory cała odpowiedzialność spoczywa na nim. Reszta to pracownicy. Tu niestety jest potrzebna zmiana na samej górze ale na kogoś sensownego, znającego rynek menadżerów, trenerów itd. Poza tym drużynę buduje się kilka lat a nie w jednym okienku transferowym. A jak się tak często zmienia trenerów, graczy, bo albo kończy się umowa albo warto sprzedać to drużyny nigdy nie będzie i Wielkiej Legii też nie będzie. Legia to nie jest klub dla biedaków. odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Więcej - powinien pozostać co najmniej do końca sezonu, nie będzie mistrza ? Rozliczyć trenera, dyrektora sportowego, osoby odpowiedzialne za transfery. Trenera ktoś zatrudnił, transfery ktoś przeprowadził, treningi ktoś prowadził - zawodnicy są za trenerem ? Niech pokażą to na boisku - nie ma zaangażowania ? To wypad z Legii, zacznijmy się szanować odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie ma co się jarać Legią miodulskiego

...

Lepiej to już nie będzie odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Było brac Marka Papszuna czlowieka z Warszawy... rok czekał...to Zielinski nie chciał bo Papszun... zawsze chce mieć ostatnie słowo przy transferach......................... To mamy teraz amatora z portugalskiej biedronki.. a widzę że na zmiane, też niezłych ananasow Mozyrko z Zielińskim znaleźli.... odpowiedz

Meteor - 2 godziny temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy: Rok to on czekał na oferte bodajże z Chelsea Londyn, ale jakoś jej nie dostał. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: idz ty z tym Papuszynem. Było Skorże namówić i dać mu dobre siano. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Popatrzmy na to trochę bez emocji, ale z faktami.

Gość w Motorze zrobił lekki chlew, warto poczytać fora kibiców tego klubu, jak bardzo pozytywnie odebrali jego zwolnienie. Oczywiście przez swoje ambicje, zrobił z tym klubem progres, ale zachowanie wobec współpracowników było poniżej krytyki ( awantury, poniżanie itp), ta sprawa ciągnie się za nim jak widać do tej pory i może mieć większe konsekwencje.

Po słynnej kuwecie na dokumenty mamy akcję z fu...ami w stronę kibiców rywala i jakieś urojone oskarżenia o brak szacunku (po tym jak rywale przyjęli naszych kibiców mimo zakazu). Jego odpalenia na ławce trenerskiej są częstsze, każdy kto ma bardziej sprawne oko, widzi że w zasadzie co mecz tego typa trzeba przy pomocy innych pracowników sztabu szkoleniowego odklejać od pyskówki i awantury. Teraz doszła jeszcze sytuacja z Mozyrko, kolejna agresja wobec pracownika klubu.

Trzeba sobie uczciwe powiedzieć, ten koleś ma spory problem z mózgiem. Normalnym ludziom takie sytuacje zdarzają się raz na kilka lat, ale nie raz w miesiącu.

Czytam że ludzie go bronią, więc zapytam czym?

Wygrał z betisem? Okej. Awansował do pucharów w bardzo szczęśliwym stylu? Okej. Ale co dalej?

Czy Legia gra jakąś fajną piłkę? Nie. Czy nauczyła się jakichś nowych taktyk i schematów którymi zaskakuje przeciwnika? Nie. Czy potrafi więcej i szybciej biegać od przeciwników? Nie. Czy potrafi cokolwiek co możemy przypisać jako przewaga nad resztą rywali? Nie.

Ta drużyna w obecnej formie sportowo-fizyczno-taktycznej ma małe szanse na mistrza.

Czytam że ciągle zmieniamy trenerów, że trzeba dać im czas. Spoko, jest to argument. Tylko pytanie czy obecny trener go nie miał? Jak mało który dostał końcówkę poprzedniego sezonu i cały okres przygotowawczy, do tego już na samym początku dostał zawodników których sam akceptował. Czy coś z tego ulepił? Bądźmy szczerzy, tu nie widać progresu na jaki zasługuje ten klub. Popatrzcie jak na przestrzeni sezonów zmieniła się gra takich klubów jak Lech, Pogoń, Raków, Jagiellonia. A u nas co? To samo co było. Dużo szumu, mało owoców.

Od zawsze powtarzam, Legia to nie jest miejsce na bylejakość!

odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Chudy Grubas: piękny tekst! Brawo! odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Chudy Grubas: Zgadzam się ze wszystkim co napisałeś. Podejrzewam też, że za swoje odpały jest już w klubie skreślony, to tylko kwestia czasu. Problemem jest to, że Zieliński ze współpracownikami na jego miejsce proponują kolejnych wirtuozów - bez wyników i z niewielkim doświadczeniem. Może by tak dla odmiany spróbować starszego (50+) trenera, który godził już kiedyś puchary z ligą, musiał wyciągać zespół z kryzysu i musiał dyscyplinować rozkapryszonych gwiazdorów lokalnej ligi? Abstrahując od kwestii pozasportowych kogoś na wzór Wdowczyka na przykład. odpowiedz

zkr - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Chudy Grubas: Za czasów GF zdobywamy bramki ze stałych fragmentów. Tego nauczył. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Chudy Grubas: Facek nie ma zadnych sportowych ani merytorycznych kompetencji aby prowadzic legie. Ale projekt Mioduskie trwa w najlepsze czego jestesmy swiadkami od bodajże 7 lat czyli równia pochyła w dół.

Kompletnie brakuje strategii sportowej, stabilizacji trenerskiej i systemu szkolenia, wprowadzania młodych zawodników, transferów etc.

Problemem Legi jest jej prezes który kompletnie nie ma pojęcia o tym biznesie i otacza sie "Dyzmami" futbolu z wiadomych przyczyn - on jest najmądrzejszy. Proponuje przestac sie emocjonowac i chłodno spojrzec na całośc. Wyłania się obraz pełnej amatorszczyzny i nieudacznictwa. Sukcesów nie bedzie z tymi Panami niestety. odpowiedz

xxl - 1 godzinę temu, *.com.pl @Chudy Grubas: jak zmienił sie lech? no chyba sie nie zmienił... wciaz ci sami zawodnicy... ile lat minelo by zaczeli cos grac? a i tak zdarzaja sie wpadki... no i pytanie zasadnicze co włozyli do gabloty?

czy u nas cos sie zmienia? oczywiscie... trener co pol roku i druzyna co okienko... trudno mowic tu o jakies stabilizacji... czy cos zostalo wypracowane? tak... stałe fragmenty. i to nie jak do tej pory ze tracimy po nich bramki, ale strzelamy - to chyba zasadnicza roznica... czy cos jeszcze... na razie jeszcze nie ale nie od razu rzym zbudowano. czy obecny trener to furiat? tak i to bezapelacyjnie... ale ile sie czytalo ze np runjaic za miekki jest ze potrzebny zamordysta... no to jest...

problemem Legii jest to ze tu nie ma stabilizacji... pomimo ze ciagle sie o niej mowi... a trener na lata zazwyczaj jest na lato lub do lata...

czy fejo to najlepsze rozwiazanie? oczywiscie ze nie... ale skoro juz jest daj mu czas popracowac... przyjdzie kolejny i znow bedzie usprawiedliwienie ze zmiana ze to czy tamto...

po drugie kogo chcesz w zamian? jakie tu sie kandydatury przewijaja... koles ktory spuscil klub do ligii nizej, albo taki co na 6 meczow przegrał 5 i bez zalu go pozegnano? wole wiec by dali temu furiatowi szanse...

takich szans nie dostał swego czasu, ani magiera, ani vukovic czy runjaic - i nikomu na dobre to nie wyszlo...

wiec moze warto nie powielac dotychczasowych bledów, kupic stoperan i dac sobie na wstrzymanie odpowiedz

Cezar. - 48 minut temu, *.centertel.pl @Chudy Grubas: w punkt,ale to jest analiza wsteczną, zawsze skuteczną,a po drugie to nie mamy nawet pół napastnika i połówki bramkarza i to jest dramat.,oraz to,że nie może grać Elitim,który z tego co pamiętam został skasowany właśnie w sparingu z Jagiellonią, wierzę,że to był przypadek odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Kto wynosi z klubu te wszystkie informacje dla Włodarczyka? Mozyrko częściowo zdementował to, że kogoś oprowadzał, ale słowem nie wspomniał o tym, że został wyrzucony z treningu, więc może to być prawda rzeczywiście. Jednakże wynoszenie takich informacji z klubu to albo jest celowa strategia mająca na celu podkopanie pozycji własnych pracowników, albo w klubie po prostu znajdują się Legioniści, którzy nie są Legionistami. W każdym razie, intencjonalnie bądź nie, działają na szkodę klubu. odpowiedz

Witamina1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zostawcie fejo , ma skład jaki ma nie ma elitima , a winny jak zawsze trener ! Wywalić jacusia albo poczekać do zimy dać fejo skład i to ruszy , progres przy stałych fragmentach gry , potrafią grać ładne akcje ale trzeba mieć skład A tego fejo nie ma odpowiedz

Maras - 2 godziny temu, *.chello.pl A ja uważam, że jeśli mamy wstępnie zakontraktowanych sensownych trenerów to fai trzeba podziękować. Przerwa na kadrę jest idealnym momentem. Bo co? Czekać na koniec rundy i zaczynać wiosenną z 20 pkt straty do lidera? Przypominam, że gorszy bilans 4 ostatnich meczy ma tylko Śląsk, Puszcza i Lechia. Przed nami tacy potentaci jak Mielec, Korona, Motor czy GieKSa. Jeśli to nas satysfakcjonuje - niech faja zostaje odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.147.92 @Maras: na razie mamy 9 punktów straty. Widać progres w grze. Puchary ograł. odpowiedz

Daras - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ogólnie to mam nadzieję że punkty zaraz zaczną seryjnie wpadać a zmiana trenera to tylko bicie piany i trzeba wszystko od początku układać zgrywać itd. W Legii te zmiany trenerów to jakiś dramat są tak częste że szok a po drugie to zazwyczaj z deszczu pod rynnę bo materiał słaby i tyle odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaka parodia,faja dostał lepe od zarządu na twarzą a oni oczekują że teraz będzie dawał z siebie wszystko,powodzenia ,PR-owo to trzeci swiat odpowiedz

Bartoszyce - 2 godziny temu, *.27-bartnet.pl Słuszna decyzja, Goncalo jeszcze pokaże swój kunszt. Za często zmieniamy trenera. dajmy mu czas. Jest MEGA trenerem !!! odpowiedz

legia to my - 1 godzinę temu, *.95.100 @Bartoszyce: Goncalo wyłaź, już się nie wygłupiaj. odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest bardzo zła wiadomość i siarczysty policzek w twarz dla wszystkich sfrustrowanych hejterów i innych gamoni którzy wręcz sikali ze złości by wywalić trenera Feio. Od samego początku uważałem, że trzeba mu dać czas i spokój by to sobie poukładał po swojemu i wypracował odpowiedni styl. Nic od razu się nie tworzy, na efekty trzeba trochę poczekać, a nie zwalniać po dwóch pechowych porażkach. W ten sposób nic nie zbudujemy. Gra wyraźnie się poprawiła i jest kwestią czasu kiedy zaczniemy seryjnie wygrywać. Drużyna jest świetnie przygotowana do sezonu kondycyjnie co pokazała druga połowa ostatniego meczu gdzie mistrz Polski był ciśnięty jak beniaminek na swoim boisku. Praca Feio zaczyna przynosić efekty, potrzeba było cierpliwości, wróci Elitim, Nsame złapie formę i będzie jeszcze lepiej. Jest Chemia między trenerem i zawodnikami, po co to psuć? A Ci co szczekają na Legię i trenera to chyba bezmyślne oszołomy które nie rozumieją, że ciągłe zmiany trenerów zaburzają rytm i stabilizację. Albo są kibicami wrogich nam klubów. odpowiedz

Daras - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A ja myślę że to (poza liga) nie wygląda aż tak źle są puchary jest trochę młodzieży która powoli łapie ogranie aby tylko po rundzie nie było wyprzedaży tylko po jednej sztuce a konkretnej co okienko dołożyć i nie ma źle. Ogólnie to już to kiedyś pisałem że Legię rozkładał Josue bo wszystko musiał on bez niego nic się nie działo i jeszcze teraz to widać w grze że w środku wszyscy się gubią bo nie ma Josue tylko trzeba samemu coś ugrać ale mam nadzieję że to się da jakoś ułożyć duża nadzieja w Oyedele. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Na tą chwilę najlepsza możliwie decyzja! Po pierwsze nie mają odpowiedniego następcy,a po drugie Feio będzie rzetelnie oceniony po rundzie jesiennej! A klub będzie poważny a nie zmienia trenerów częściej niż kobiety lekkich obyczajów majtki.Następca, myślicie że nie prześledzi jak to się u nas odbywa i ile czasu pracują trenerzy? Do końca rundy wszystko się wyklaruje. Jak Feio nie będzie dawał rady to brać Fedę Dudicia i na wiosnę będzie zupełnie co innego! Osobiście moje zdanie znacie że dla mnie Feio to nie trener dla Legii I bym go w ogóle nie zatrudniał,ale jak mi tu piszą o innych odpadach jak Wimmer,to trzeba się z tym wszystkim wstrzymać i wziąć k... apap żeby łeb nie pękał...Tylko mądre decyzję! Nie pod presją czasu! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Jacka Zielińskiego zwolnić by nie sprowadzał więcej amatorów piłkarzy do klubu. odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brzęczka wezmą hahaha odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Oby został. Sezon pewnie stracony ale widać światełko w tunelu na kolejny. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dograć tę rundę do końca i wtedy rozliczyć Feio. Jeśli przewaga do Lecha nie stopnieje i będziemy w środku tabeli to pożegnać się z nim i zatrudnić fachowca z prawdziwego zdarzenia. Jeśli jakimś cudem sytuacja drużyny w lidze się jednak poprawi po tej przerwie na reprezentację (w co śmiem wątpić) to i sytuacja samego Feio również się poprawi. Zobaczymy co będzie dalej. Póki co w obecnej sytuacji zmiana trenera na byle kogo nie ma żadnego sensu. odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.. Zostawić go już, ma zbieraninę piłkarzy bez ambicji i tyle, a raczej mają ambicję żeby pokazać się w Europie i spadać stąd.

Nowy trener da może na chwilę impuls i wyleci zaraz i tak w kółko. Już jak się zdecydowali na taki projekt, to niech go do końca poprowadzą, a nie znowu w połowie zmieniają, powinni się już nauczyć na błędach i wyciągnąć wnioski że zmiana trenera co chwila nie daje długofalowo nic... odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.147.92 Oby zostal. odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.centertel.pl Powinniśmy mieć Papszuna, ale Zieliński przy nim nie miałby takiej władzy. Jeśli nie, to nie trzeba było zwalniać Kosty. Jestem za stabilizacją trenerską ale z trenerem który swoją karierą już wcześniej udowodnił ze zasługuje na Legię a nie będzie się uczył zawodu. Zgadzam się że teraz nie czas na zmianę trenera. Nowy przyjdzie poznawać zespół, nie może odpowiadać za wyniki do końca roku, trzeba dać mu popracować, poznać zespoł, wplynać na okno transferowe. Jeśli nowy, to zaraz po ostatnim meczu w grudniu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @geds: Ale w czym jest ten Raków taki dobry żeby brać tego Papszuna? Serio, czasami oglądam ich mecze i nieraz po prostu na to nie da się patrzeć. Taktyki jeszcze więcej niż w Legii, jeszcze mniej swobody gry i często jeszcze większe męczenie buły i tak od lat. A Raków najlepiej gra kiedy ktoś się wyłamuje z tych jego schematów, czyli po prostu gra inaczej niż ta jest założone. Takim piłkarzem jest Ivi Lopez, który teraz doszedł do zdrowia on po prostu gra swoje dla zupełnie inaczej niż każdy inny napastnik w tym klubie przez ostatnie lata grał. Gdyby nie Ivi Lopez w tym sezonie prawdopodobnie zaliczyłby podobny sezon do poprzedniego i nie byłoby żadnej różnicy między Papszunem a Szwargą. W sezonie mistrzowskim też tak naprawdę wygrał go Ivi, czyli jedyny człowiek, który wychodzi tam poza ramy taktyczne, taka dydaktyka jest super. Papszun (lub Parmezan, jak twierdzi moje autokorekta w telefonie) to taki sam wynalazek jak Feio (faja). odpowiedz

NaSpokojnie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Byłem przeciwko zatrudnieniu Fejo ale obecnie bym go zostawił do końca rundy i wtedy zobaczył wynik. Mimo wszystko drużyna jest za nim, miał pecha bo Elitim miał być liderem ofensywy i kreowania sytuacji a tuż przed sezonem złapał kontuzję, w LK robi wynik, więc może i w lidze się odbije...

Raczej bym przemyślał czy nie powinien pojawić się nowy dyrektor sportowy i dopiero raczej on po rundzie jesiennej powinien znaleźć nowego trenera, jak będzie zły wynik. odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @NaSpokojnie: zgadzam się z Tobą w 100 procentach, są mecze co dają nadzieję że coś z tego będzie. odpowiedz

Hmn - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobra decyzja! odpowiedz

Vitto - 3 godziny temu, *.chello.pl No i dobrze, niech pierwszy rzuci kamień kto nie dostał nigdy prokuratorskich zarzutów. odpowiedz

Baltazar Gompka - 3 godziny temu, *.internetunion.pl Mozyrko won!!!!! odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.co.uk MUREM ZA FEIO!!! odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Prawidłowo,drużyna za nim stoi ,powoli zaczynają łapać automatyzmy. Będzie dobrze. odpowiedz

Legijna Sadyba - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Feio jesteśmy z Tobą! odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Legijna Sadyba: Feio to niech się ogranie,I zacznie zachowywać jak człowiek! Skromność,i szacunek to znamionuje klasę, a taka pajacerka,zadufanie,i pokazywanie wyższości,jak w przypadku Pogoni Grodziskiej..Również więcej spokoju i taktu na ławce,a nie wyzywanie ławki przeciwnika jak z Mielcem czy faki.Wiochy nam nie potrzeba.Feio niech się uspokoi bo już ma paragrafy przypięte,łeb niemyślący.I na konferencjach niech mówi,krótko, treściwie, a nie gwiazdorzy i leję wodę jak w lany poniedziałek! A że u nas już wiele lat nie polewają w lane poniedziałki to i my na tą nawijkę jego się już nie nabieramy,to juz minęło..Każdy widział jak graliśmy przed Betisem i nie byliśmy lepsi jak nam wmawiał! Z Jagą też nie byliśmy lepsi.Także niech zacznie w końcu godnie reprezentować klub,bo narazie wyniki ch..we i zachowanie jeszcze gorsze! odpowiedz

Interpunckja i ortografia się kłania - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Znawca: Znawco odpowiedz

