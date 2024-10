Komunikat Legii

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi sztabu szkoleniowego Legii Warszawa, informujemy, że trener Goncalo Feio kontynuuje pracę z zespołem. - Mam świadomość, że wyniki w rozgrywkach ligowych nie są satysfakcjonujące, co budzi obawy zarówno kibiców, jak i klubu. Jestem w stałym kontakcie z trenerem, wspólnie analizujemy sytuację i wdrażamy rozwiązania, które mają pozwolić na szybką poprawę. Naszym celem jest walka o mistrzostwo i wierzę, że kontynuowanie współpracy z trenerem Goncalo Feio pozwoli nam ten cel osiągnąć. Taką rekomendację przedstawiłem zarządowi klubu - mówi dyrektor sportowy Jacek Zieliński. Jednocześnie podjęta została decyzja, że w celu wzmocnienia pracy pionu sportowego klubu Marcin Herra będzie ściślej współpracował z dyrektorem sportowym i operacyjnie wspierał go w procesach zarządczych w obszarze sportu. Wczoraj odbyło się spotkanie Marcina Herry i Jacka Zielińskiego z trenerem, a dziś z Radą Drużyny.

Witamina1916 - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Murem za fejo, dać mu pracować odpowiedz

KIBIC - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Brawo Pan Trener Feio! Brawo Pan Dyrektor Zieliński! Brawo span Prezes Mioduski! odpowiedz

Kobo(L)t - 43 minuty temu, *.centertel.pl Nie ma frajera na przejęcie tej zgrai ? Wsumie po ostatnich latach nie ma co się dziwić... odpowiedz

wtf - 55 minut temu, *.chello.pl Ło kurde,ślepy będzie prowadził kulawego!Wincyj korpogadki,tego potrzebuje dział sportowy....o Bożena!

odpowiedz

Alex - 1 godzinę temu, *.186.144 No i bardzo dobrze. Wyniki są takie sobie, ale trener Feio powinien zostać do końca rundy i po meczu z Djurgardens 19 grudnia zostać oceniony. Jeśli będzie źle, to po kilku dniach powinien być nowy trener i przygotować drużynę do rundy wiosennej. Wprowadzanie zmian teraz to chaos i niepewność. odpowiedz

Afro - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jozak, kolega Fryzjera 711, Magic, ACO i nawet Kosta mieli zawsze "pełne wsparcie zarządu" a potem wiemy co sie działo. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Herra będzie uczył Jacka angielskiego. odpowiedz

sen o - 1 godzinę temu, *.net.pl Gotujemy się we własnym sosie. Jak mogą zwolnić Fujo skoro Zieliński go rekomendował i wybrał (wcześniej rekomendował Gołebiowskiego, Runaica). A Hera w jakim obszarze sportowym (bo ten leży) będzie pomagał. W Gdańsku bęcki i karawana jedzie dalej. Paru trenerów przyjechało zobaczyło i dało sobie spokój z takimi asami. Gdzie za granicą grał Zieliński? odpowiedz

Fuff567 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Buahaha klub mem.

A wy lećcie robić sold out haha odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Słodkie pierdzenie odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.aster.pl Lakoniecznie i komicznie. Standard. A jak wyrok w Lubelskim sądzie zapadnie, to co wtedy? Zielek, jak my mamy walczyć o Mistrza?! Z Twoich xG tak wynika? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pitu pitu a jak było źle tak jest jeszcze gorzej..... odpowiedz

elmo - 51 minut temu, *.. @Alan: najważniejsze że lepiej niż w śmiesznym erteesiku z zasyfiałej łodzi :) odpowiedz

Gonzo - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl No cóż nie ma odpowiedniego kandydata na trenera to dalej będzie drużynę Feio prowadził. Może do końca rundy, znajdą kogoś odpowiedniego, odpowiedz

MarcinWLD - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To akurat dobra decyzja. Ciągłe zmiany to znowu inaczej klocki poukładać trzeba, a to nie chodzi tylko o pierwszą drużynę.

No i wydaje mi się w ostatnich 3 meczach zaczęło to już wyglądać dobrze, Oyedele chyba tutaj jest jednym z głównych punktów zmian - no i to że gra przeszła bardziej na skrzydła i ten Chodyna odpalił - gramy po dwóch na skrzydłach Wszołek Chodyna, Morishita Vinegre - inne ustawienie i niech to nadal idzie w tą stronę.

odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bardzo dobra decyzja. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Od kilku dni czekamy na komunikat klubu. Komunikat zawiera 7 zdań z których wynika, że drużyna gra słabo,Feio pozostaje trenerem, walczymy o mistrzostwo a pan Herra będzie ściślej współpracował z dyrektorem sportowym.

No to żeśmy się dowiedzieli niesamowitych rzeczy. Normalnie odkryli Amerykę.

Nigdy byśmy się tego nie domyślili.

Pusta korpo gadka z której nic nie wynika.

Analizy i wyciąganie wniosków to oni robią po każdym meczu. odpowiedz

Ania - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I bardzo dobrze. Trener pracuje relatywnie krótko, z nowym składem, po stracie lidera. Potrzeba czasu, żeby drużynę zbudować na nowo. Pomimo tego są i sukcesy (awans w lidze konferencji to duży sukces), a w lidze? no cóż, owszem brakuje punktów, ale gra nie jest zła, brakuje trochę skuteczności, do poprawy zdecydowanie. Wymiana trenerów co pół roku przyniesie więcej szkód niż pożytku. Miłego dnia:) odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ania: Pełna zgoda Aniu:) Brawo za głoś rozsądku. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 44 minuty temu, *.aster.pl @Pablo: Ania jest zajęta, nie podbijaj. odpowiedz

siewca plotek - 1 godzinę temu, *.jjs.pl

Podobno Herra pije w pracy. Prawda to?

Jeśli tak, niech się nie bierze za pion sportowy. Sytuacja jest i tak wystarczająco trudna...

odpowiedz

Sirium - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czyli tłumacząc z korpomowy na nasze - JZ dostał nadzorcę... odpowiedz

