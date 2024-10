Fotografia stadionu Legii na wystawie przy pl. Piłsudskiego

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Szkielet - 1 godzinę temu, *.gov.pl A do kitu takie zdjęcie z tym Niemcem. odpowiedz

lubelskie - 1 godzinę temu, *.18.65 Zdjęcie z okupacji niemieckiej 1939-1944 odpowiedz

Juno - 2 godziny temu, *.chello.pl Ktoś się orientuje, z którego roku jest pierwsze zdięcie? odpowiedz

Michal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Juno: foto z czasow okupacji, wartownik niemiecki stoi przy budce, okolice stadionu byly dzielnica niemiecka a do liceum batorego chodzily dzieci okupantow.

odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.