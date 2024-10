Poranne informacje, które pojawiły się mediach, sugerowały, że po południu Legia Warszawa wyda komunikat dotyczący ostatnich wydarzeń. Jak się dowiedzieliśmy, zostanie on opublikowany w czwartek. Wiadomo już jednak, że trener Goncalo Feio pozostaje na stanowisku, podobnie wygląda sytuacja dyrektora sportowego, Jacka Zielińskiego .

zygmunt - 59 minut temu, *.vectranet.pl Jak wymieniać to naprawdę na fachowca ,który twardą ręką i umiejętnie poprowadzi zespół i pokaże dyrektorowi sportowemu jakich graczy potrzebuje w przerwie zimowej. Pamiętam Berga i szacunek piłkarzy do niego. Ta współpraca dobrze żarła. Kogoś takiego nam potrzeba odpowiedz

