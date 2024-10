57. urodziny Jacka Zielińskiego

Czwartek, 10 października 2024 r. 08:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

57. urodziny obchodzi dziś dyrektor sportowy Legii Warszawa, były wieloletni zawodnik stołecznego klubu, Jacek Zieliński.









"Zielu" do stołecznego klubu trafił w 1992 roku z Igloopolu Dębica i jako zawodnik spędził w nim 12 lat. Może pochwalić się wieloma sukcesami. Łącznie rozegrał z eLką na piersi 404 mecze, w których zdobył 9 bramek. Pod względem liczby występów daje mu to drugie miejsce w historii, więcej spotkań na koncie zgromadził jedynie Lucjan Brychczy.



Jacek Zieliński zdobył z Legią cztery mistrzostwa Polski (1993, 1994, 1995, 2002), trzy Puchary Polski (1994, 1995, 1997) i jeden Superpuchar (1995). W sezonie 1995/96 doszedł z do ćwierćfinału Ligi Mistrzów UEFA.



Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem Legii (2004-2005, 2007), pełnił także rolę asystenta Dariusza Wdowczyka. Po powrocie do Legii pełnił funkcję Szefa Rozwoju Karier Indywidualnych i Wypożyczeń, a obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Sportowego. Z okazji urodzin życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów z Legią Warszawa!