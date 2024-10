Klasyfikacja kanadyjska: Kramer nadal na czele

Ciekawostki: 33 bramki legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 8 padło po strzałach z główki. 27 to gole z akcji, 7 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 3 bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne). Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 9 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 1 trafienie. Najczęściej Legia traciła bramki między w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 5 trafień rywali, a najrzadziej pierwszym kwadransie drugiej połowy - 1 gol. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,2 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,39 l . Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 18 meczach. Najwięcej występów od pierwszej minuty miał Bartosz Kapustka (17). Najwięcej minut na boisku spędził Kacper Tobiasz - 1485. W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy.

Wrześniowe mecze nie przyniosły większych roszad w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej. To wszystko za sprawą słabych wyników "Wojskowych". Listę punktujących zawodników nadal otwiera Blaz Kramer , który przed zmianą barw klubowych zgromadził 5 goli i 4 asysty. Tyle samo trafień na koncie ma Bartosz Kapustka i dołożył do tego 3 asysty. Najlepszymi asystentami są Ryoya Morishita i Ruben Vinagre - po 6 podań zamienionych na bramki. Z kolei najskuteczniejszym zawodnikiem jest Marc Gual z 6 bramkami i zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji. Aktualny bilans sezonu 2024/25 18 meczów: 10 zwycięstw - 5 remisów - 3 porażki, bramki: 37-15 średnia punktów: 1,94 gole na mecz: 2,06 gole stracone na mecz: 0,83

Realna ocena - 2 godziny temu, *.chello.pl I to właśnie powód jesiennego kryzysu Legii. Oddaliśmy najlepszego strzelca za czapkę gruszek. Było go trzymać do końca sezonu i dać odejść za darmo. 10 punktów na koniec w tabeli jest więcej warte niż 700 tys euro. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.aster.pl Dramatycznie to wygląda. Ciekawe jak ta tabela ma się do tabel xG u Jacka. Tam pewnie wszystko na zielono/obiecująco! odpowiedz

Asa - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Sezon sie skonczy a on nadal na czele odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Asa:

xD odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Asa: Jezu,oby nie:) odpowiedz

