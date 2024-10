Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Startem Lublin

Czwartek, 10 października 2024 r. 14:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W piątek Legia pojedzie do Lublina walczyć o pierwszą wygraną w lidze. Start będzie na pewno podwójnie zmotywowany - to dla nich pierwszy domowy mecz w obecnych rozgrywkach Orlen Basket Ligi, a ponadto zespół prowadzi zwolniony w trakcie ostatniego sezonu z Legii - Wojciech Kamiński.



Popularny "Kamyk" zdobył z Legią wicemistrzostwo Polski, a dwóch sezonach doprowadził nasz zespół do czwartego miejsca, a także dobrych występów w FIBA Europe Cup - legioniści byli o krok (przegrali po dogrywce we Włoszech) od awansu do półfinału tych rozgrywek. W minionym sezonie łączenie gry w lidze i europejskich pucharach wychodziło Legii wyraźnie słabiej, a słabsze wyniki poskutkowały zmianą szkoleniowca na początku lutego, po przegranym meczu ze Stalą Ostrów. Kamiński po sezonie wrócił na ławkę trenerską - w Lublinie, gdzie zbudował nowy skład, który ma powalczyć o miejsce w play-off.



W rotacji lublinian znalazł się doskonale znany trenerowi ze współpracy w Legii - Jakub Karolak, który już przed poprzednim sezonem wrócił do rodzinnego miasta. Ponadto szkoleniowiec w pierwszej kolejności zakontraktował Jamajczyka, Tyrana De Lattibeaudiere'a, który dołączył do Legii miesiąc po zakończeniu współpracy z Kamińskim, ale był na tyle wyróżniającą się postacią w naszej lidze, że "Kamyk" postawił na tego atletycznego gracza, który może śmiało występować zarówno na pozycji silnego skrzydłowego, jak i środkowego. W strefie podkoszowej pod względem atletyzmu Start wydaje się mieć przewagę nad Legią. Obok Jamajczyka występować może Ousmane Drame, dla którego to już trzeci sezon w naszej lidze - wcześniej grał w Zastalu i MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Szczególnie groźny jest w walce o zbiórki (w sezonie 2022/23 miał śr. 7.1 zb i 11.7 pkt. na mecz), nieźle blokuje, a rzuty wolne wykonuje na przyzwoitej skuteczności, jak na swoją pozycję (ok. 75 procent). W ostatni weekend w Toruniu Drame do 14 punktów dołożył 14 zbiórek. W strefie podkoszowej tę dwójkę wspierać będzie Roman Szymański.







Grę zespołu z Lublina prowadzi obecnie 29-letni Belg, Emmanuel Lecomte, który ma za sobą występy w bardzo dobrych ligach - niemieckiej (w Fraport Skyliners), hiszpańskiej (Murcia), francuskiej (Pau-Lacq Orthez), litewskiej (Prienai i Jonava), a ostatni sezon spędził w rodzimej lidze w barwach Liege Basket (śr. 16.5 pkt. i 4.0 as.). W debiutanckim występie w Starcie zdobył 23 punkty. Także na pozycjach 2-3, Start posiada po jednym obcokrajowcu, który właściwie jest pierwszym wyborem trenera, z tym, że w pierwszej piątce wychodzi Jakub Karolak, jako że przepisy wymagają jednego Polaka na parkiecie. Na pozycji rzucającego lublinianie mają do dyspozycji 25-letniego Courtneya Tylona Turner-Rameya, który po grze w NCAA (Texas Longhorns i Arizona Wildcats), trafił w zeszłym sezonie do litewskiego Nevezisu, gdzie zdobywał średnio 10.6 pkt., trafiając 38.1% za 3 pkt. Bardziej doświadczony jest sprowadzony na "trójkę" Wendell Kerry Williams Jr, mający za sobą występy w NBA w Los Angeles Clippers (38 występów) i Minnesocie Timberwolves (17). 34-latek grał przez dobrych kilka lat w Europie - m.in. we Włoszech, Francji, Turcji, czy Izraelu, a ostatni sezon spędził w rumuńskim CSM Corona Brasov, gdzie zdobywał 12.8 pkt. i 3.9 zbiórki.



Polska rotacja Startu nie jest może zbyt rozbudowana, ale oprócz wspomnianych już Karolaka i Szymańskiego, trener Kamiński ma do dyspozycji Filipa Puta, Michał Krasuskiego, a także Bartłomieja Pelczara. W pierwszej kolejce Start wygrał po zaciętym meczu w Toruniu 96:90 i na pewno w piątek zrobi wszystko, by zwyciężyć po raz kolejny.



Legioniści do meczu przystąpią po nieudanej inauguracji OBL, podczas której przegrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Nasz zespół został zdominowany pod tablicami i w ataku grał tak, jak chciała tego ekipa z Dąbrowy - co przyznał na pomeczowej konferencji trener Skelin. W meczu z MKS-em zabrakło chorego Jawuna Evansa, który powinien być już do dyspozycji szkoleniowca w Lublinie. Tym samym odciąży on Andrzeja Plutę, który w ostatnim meczu rolę rozgrywającego dzielił z Marcinem Wieluńskim oraz Kameronem McGustym. Trener Kamiński na pewno w meczu z Legią będzie chciał coś udowodnić działaczom Legii, z kolei Legia... nie może tracić więcej punktów na starcie rozgrywek, szczególnie, że zdecydowanie trudniejsze spotkania czekają nasz klub w listopadzie.



W minionym sezonie Legia bardzo pewnie i wysoko pokonała Start na zakończenie sezonu zasadniczego - to zwycięstwo pozbawiło lublinian awansu do fazy play-off. Jeszcze wyżej Legia wygrała ze Startem w lutym podczas turnieju finałowego Pucharu Polski w Sosnowcu. Z kolei pierwszy mecz minionego sezonu, który rozegrany został w Warszawie, został wygrany przez ekipę z Lubelszczyzny. Trzeba przyznać, że lubelska hala Globus leży w ostatnich latach "Zielonym Kanonierom" - nasz zespół wygrał tam 6 kolejnych spotkań (w tym jedno po dogrywce). Start po raz ostatni pokonał Legię na własnym parkiecie przed siedmiu laty - w połowie października 2017 roku.



Spotkanie Startu z Legią rozpocznie się w piątek o godzinie 19:30 w hali Globus. Bilety w bardzo przystępnych cenach, dostępne są zarówno on-line, jak i w kasach biletowych w Lublinie. Transmisję będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.04.2024 Start Lublin 92:112 Legia Warszawa

15.02.2024 Start Lublin 83:112 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Sosnowcu)

30.12.2023 Legia Warszawa 75:92 Start Lublin

24.03.2023 Legia Warszawa 108:90 Start Lublin

16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Lublinie)

27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



POLSKI CUKIER START LUBLIN

Skład: Emmanuel Lecomte, Wiktor Kępka, Bartłomiej Pelczar (rozgrywający), Courtney Tylon Turner-Ramey, Jakub Karolak (rzucający), Wendell Kerry Williams Jr, Tyran De Lattibeaudiere, Filip Put, Michał Krasuski, Michał Turewicz (skrzydłowi), Ousmane Drame, Roman Szymański (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Michał Sikora



Przewidywana wyjściowa piątka: Emmanuel Lecomte, Jakub Karolak, Wendell Kerry Williams Jr, Tyran De Lattibeaudiere, Ousmane Drame.



Wyniki: Twarde Pierniki Toruń (w, 90:96).



Termin meczu: piątek, 11 października 2024 roku, g. 19:30

Adres hali: Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (MOSiR Globus)

Pojemność hali: 4221 miejsc

Cena biletów: 10 i 15 zł (ulgowe) oraz 20 i 25 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV