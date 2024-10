Koszykówka

Zapowiedź meczu ENBL z Dinamem Bukareszt

Poniedziałek, 14 października 2024 r. 15:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Dinamo Bukareszt będzie drugim rywalem Legii w rozgrywkach ENBL w sezonie 2024/25. Dinamo to klub wielosekcyjny, który także koszykarsko jest niezwykle utytułowany. Obecnie walczy o powrót do ścisłej krajowej czołówki, a także po raz pierwszy w swojej historii przystąpił do rozgrywek European North Basketball League.









Klub ma na swoim koncie aż 22 tytuły mistrza Rumunii, choć ostatni tytuł zdobyli ponad 20 lat temu - dokładnie w 2003 roku. Ponadto biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 krajowe puchary. Zespół Dinama jedyny raz w swojej historii spadł do drugiej ligi w po sezonie 2009/10, ale banicja trwała zaledwie rok. Później próbowano lokalnego mariażu z CSU Știința Bukareszt, który miał promować perspektywicznych rumuńskich koszykarzy, którzy mieli być wspierani przez solidnych obcokrajowców. Miniony sezon Dinamo zakończyło na miejscu 7. Przegrali w pierwszej rundzie play-off z zespołem z Kluż-Napoki (późniejszym mistrzem kraju), a następnie musieli także uznać wyższość lokalnego rywala, Rapidu.



W obecnym sezonie zespół ma na swoim koncie dwie wygrane i dwie porażki i zajmuje 6. miejsce w rumuńskiej ekstraklasie. W ostatni piątek przegrali wyjazdowy mecz z przeciętnym BC Timisoara 70:84. W ENBL zespół przegrał jak na razie wyjazdowy mecz z Bamberg Baskets 78:93.



Trenerem Dinama od początku tego sezonu jest Serb, Dragan Nikolić, który zastąpił na tym stanowisku Bogdana Stăncuța. Nikolić w sezonie 2017/18 prowadził AZS Koszalin. Ostatnie lata spędził na Bałkanach - w Boracu Banja Luka, MZT Skopje i Sutjesce Niksić. W kadrze meczowej poza lokalnymi graczami, znajdują się Amerykanie (Dalan Ancrum, Jimmie Taylor, Anthony Roberts), Chorwat (Vuk Vulikic) oraz Serb (Aleksander Marelja). Tego ostatniego kibice mogą kojarzyć po występach (również przeciwko Legii) w sezonie 2017/18 w barwach AZS-u Koszalin. Ostatnio przeciwko Legii zagrał wraz z Jonavą - w minionym sezonie w rozgrywkach FIBA Europe Cup (wystąpił w pierwszym meczu, na Bemowie), a sezon kończył w północnej Serbii, w Spartaku Subotica - dlatego też nie było go już w kadrze Litwinów na spotkanie rewanżowe. Urodzony w Belgradzie Vulikić jest wychowankiem Mladosti Zemun i tam też występował w ostatnim sezonie. Obecnie 25-latek, który studiował w USA i tam też szkolił swoje koszykarskie umiejętności jest ważną postacią na obwodzie Dinama. W ostatnim meczu ligowym zdobył 15 punktów i zaliczył 4 asysty, z kolei w wygranym meczu z Municipal Galati zanotował aż 26 pkt. oraz 9 asyst. Obok Vulicicia na obwodzie z reguły występuje Chorwat, Jakov Mustapic, wychowanek Cedevity Zagrzeb i w przeszłości młodzieżowy reprezentant swojego kraju. Ma na swoim koncie m.in. występy w Mieście Szkła Krosno (2017/18) i Kingu Szczecin (2019/20). Ostatnio występował w lidze bośniackiej, w Slobodzie Tuzla. W obecnym sezonie, grający na pozycjach 1-2, Mustapić, w czterech ostatnich spotkaniach notował dwucyfrową zdobycz punktową.



Skrzydłowy, Stefan Iulian Grasu (200 cm wzrostu), to młodzieżowy reprezentant Rumunii, który ma pewne miejsce w wyjściowej piątce rumuńskiego klubu. Na pozycji centra pewne miejsce ma 29-letni Amerykanin, Jimmie Taylor, który przez trzy lata występował na polskich parkietach - w Spójni Stargard oraz Starcie Lublin. Ostatnie dwa lata spędził na Węgrzech (DEAC) oraz Cyprze (Anorthosis Famagusta). Legioniści na pewno muszą uważać także na utalentowanego, 24-letniego niskiego skrzydłowego z USA, Anthony'ego Robertsa. Potrafi bardzo dobrze punktować, a w obecnym sezonie najlepiej pokazał to w spotkaniu z SCM Craiova, gdy zdobył 30 punktów. W Eurpie występował dotychczas w Portugalii (Vitoria SC), Francji (Le Portel) i na Węgrzech (Alba Fehervar).



Legia do meczu przystąpi pokrzepiona wygraną w Lublinie. Zarówno kibiców, jak i trenera, najbardziej cieszy fakt, że obecnie ma do dyspozycji wszystkich graczy i nikt nie narzeka na urazy. W rywalizacji ze Startem nasi obwodowi w końcu zaczęli wykorzystywać atuty Mate Vucicia, który skończył spotkanie ze skutecznością 8/9 z gry. Wierzymy, że legioniści przywiozą z Rumunii drugą wygraną w europejskich rozgrywkach, która przybliży ich do wygrania grupy B.



Wtorkowe spotkanie rozegrane zostanie w hali sportowej Dinama, w której swoje mecze rozgrywają różne sekcje tego klubu. Obiekt mogący pomieścić ponad 2,5 tys. kibiców został oddany do użytku w maju 2013 roku (po pięcioletniej budowie), a koszt powstania tego obiektu wyniósł zaledwie 9 milionów euro. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00 (lokalnego czasu), czyli o 18:00 w Polsce, a transmisję na żywo będzie można obejrzeć na Youtube.



DINAMO BUKARESZT

Skład: David Andrei Patru, Nandor Levente Kuti, Stefan Iulian Grasu, Vuk Vulikic, Mario Adrian Lazar, Aleksandar Marelja, Jakov Mustapic, Jimmie Lee Taylor Jr, Anthony Joshua Roberts, Alexandru Sandor, Dalan Chand Ancrum, Stefan Alexandru Popa.

trener: Dragan Nikolić



Przewidywana wyjściowa piątka: Vuk Vulikić, Jakov Mustapić, Anthony Roberts, Stefan Iulian Grasu, Jimmie Taylor.



Wyniki: CSM Targu Mures (d, 87:84), SCM Craiova (w, 71:70), Bamberg Baskets (w, 93:78), Municipal Galati (d, 103:88), BC Timisoara (w, 84:70).



LEGIA WARSZAWA

Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89).



Termin meczu: wtorek, 15 października 2024 roku, g. 18:00 (polskiego czasu)

Adres hali: Bukarszt, Șoseaua Ștefan cel Mare (Sala Polivalentă Dinamo)

Pojemność hali: 2538 miejsc

Transmisja: Youtube