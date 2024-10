12. kolejka Ekstraklasy. Czołówka wygrała

Komentarze (8)

Mariol - 8 godzin temu, *.wanadoo.fr Ciężko będzie w tym sezonie powalczyć o puchary.Moze jeszcze przez puchar Polski. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 18 godzin temu, *.akamaitechnologies.com W sobotę Widzew wygrał w Lublinie, Jagiellonia w Lubinie, a Lech na Cracovii. Takie babole zdarzają się co tydzień. Panowie mniej alko albo czysty umysł błagam. Jak ktoś to czysta to zastanawia się czy te artykuły pisze

Ludzie z podstawówki odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 19 godzin temu, *.centertel.pl Cóż trzeba się pogodzić z tym że o mistrzostwo powalczą Jagiellonia i Lech Poznań. odpowiedz

k(L)eo - 19.10.2024 / 00:22, *.t-mobile.pl szkoda Korony, widać że rozgrywki są ustawiane

odpowiedz

NaSpokojnie - 18.10.2024 / 22:14, *.t-mobile.pl Gratulacje dla M. Rosołek 49'.

Mam nadzieję że się odbuduję.

Myślę że u nas mentalnie nie dał rady. odpowiedz

Barnaba - 12 godzin temu, *.orange.pl @NaSpokojnie :Niesamowity wyczyn młodego napastnika!!! W 12 kolejce strzelił wreszcie gola!!!

To tylko pokazuje, jak słaby był Rosołek i nasuwa się pytanie: dlaczego tak długo grał w Legii? odpowiedz

NaSpokojnie - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Barnaba:

Dla mnie powinien odejść rok, półtora roku temu.

Według mnie dlatego był bo na początku był młodzieżowcem, a dodatkowo pewnie liczono że odpali i po sezonie sprzedadzą go za dobrą kasę...

Na wypożyczeniu w Arce strzelił kilka bramek, pewnie to też miało znaczenie.

Bardzo jestem ciekaw czy w Piaście się odblokuje czy zniknie. odpowiedz

Barnaba - 6 godzin temu, *.orange.pl @NaSpokojnie: Naprawdę nie uważasz, że 12 kolejek plus PP to za krótki czas na odblokowanie zawodnika bez kontuzji, w rytmie meczowym i przychodzącego według mnie z lepszego klubu? odpowiedz

