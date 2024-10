Z obozu rywala

Lechia przed meczem z Legią. Kłopoty przykrywane młodzieżą

Środa, 16 października 2024 r. 16:04 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia Warszawa wraca do rywalizacji ligowej. Legioniści pojadą do Gdańska, gdzie zmierzą się z Lechią. Mimo problemów finansowych, gdańszczanie szybko powrócili do Ekstraklasy, a obecnie są drużyną z najniższą wiekiem kadrą w niej rywalizującą. Przedstawiamy raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".