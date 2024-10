Sytuacja Legii w Pro Junior System

Piątek, 11 października 2024 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Za nami 11 kolejek sezonu 2024/25. W poprzednim sezonie Legia Warszawa nie wypełniła wymogów dotyczących występów młodzieżowców w Ekstraklasie, a w programie Pro Junior System zajęła ostatnie miejsce z dorobkiem 0 punktów. Postanowiliśmy przyjrzeć się, na jakim etapie realizacji tych celów jest obecnie. Okazuje się, że w porównaniu do naszego newsa z 7 września, sytuacja Legii w Pro Junior System nie uległa zmianie. Stołeczny zespół poprawił się jednak w kontekście spełnienia wymogów występów młodzieżowców - obecnie wyrobił ok. 22% limitu (we wrześniu było to niespełna 15%).