Amp futbol: Pokrowa Lwów 0-0 Legia Warszawa

Sobota, 12 października 2024 r. 14:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu przedostatniego turnieju Amp futbol ekstraklasy w tym sezonie Legia Warszawa zremisowała z Pokrową Lwów 0-0. Kolejne spotkania odbędą się w niedzielę.









Legioniści dobrze rozpoczęli ten mecz, szybko zdominowali rywala. W 9. minucie Dominik Abramczyk wyszedł z piłką, chciał minąć ostatniego rywala, ale zagrał piłkę w niedozwolony sposób. Później do głosu doszli rywale, którzy mieli ułatwienie, ponieważ grali w pierwszej połowie, mając słońce za plecami.



W drugiej połowie mecz wyglądał podobnie. Legii brakowało pomysłu w ofensywie, za to broniła się doskonale. W 30. minucie świetną interwencją popisał się Bartłomiej Kata. 3 minuty później legioniści powinni prowadzić 1-0, ale Ettaleb Ihab z najbliższej odległości nie zdołał wbić piłki do siatki. W 40. minucie ten sam zawodnik oddał strzał, wybity przez bramkarza na rzut rożny.



Pokrowa Lwów 0-0 Legia Warszawa



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Mateusz Żebrowski, 15. Ettaleb Ihab, 17. Maks Moroz, 23. Adrian Bąk



Pokrowa: 49. Jurij Diaczuk, 3. Anatolij Miedwiediuk, 4. Walentyn Osowskij, 5. Jurij Suszcz, 14. Dmytro Szczehelskij, 24. Ołeksandr Czynczlej, 81. Mykoła Oeksijenko



żółte kartki: Ettaleb Ihab