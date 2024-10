Samuel Šarudi wystąpił w reprezentacji Słowacji

Sobota, 12 października 2024 r. 21:04 źródło: 90minut.pl

Samuel Šarudi z Legii Warszawa zagrał w reprezentacji Słowacji do lat 19 w wygranym 3-0 (2-0) drugim meczu rozgrywanego w Luksemburgu turnieju I rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy przeciwko Macedonii Północnej. Słowacy zapewnili sobie awans do II rundy kwalifikacji. Šarudi wszedł na boisko w 74. minucie.









Tabela:

1. Słowacja 2 6 5- 1

2. Luksemburg 2 3 4- 4

3. Łotwa 2 1 3- 4

4. Macedonia Północna 2 1 1- 4