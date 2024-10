Rezerwy

III liga: Victoria Sulejówek 1-2 Legia II Warszawa

Sobota, 19 października 2024 r. 19:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Victorią Sulejówek 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 27 października o godz. 12 z Jagiellonią II Białystok. Mecz obserwował trener Goncalo Feio.









W 4. minucie spotkania na spotkanie wyszli zawodnicy Legii II Warszawa, a strzelcem gola był Jakub Adkonis. Na kolejne ciekawsze sytuacje przyszło nam czekać kilkanaście minut. W 16. minucie Mikołaj Misiak dostał dobre podanie z lewej strony, pobiegł przed bramkę, ograł kilku zawodników Legii i bardzo ładnym uderzeniem zmieścił piłkę w siatce. Minęła minuta, a Jordan Majchrzak został sfaulowany w narożniku pola karnego. Do stojącej piłki podszedł Jakub Adkonis. Do dośrodkowania doszedł Mateusz Szczepaniak, ale posłał futbolówkę nad poprzeczką. W 24. minucie przed dobrą okazją znalazł się Mateusz Szczepaniak. Zawodnik Legii otrzymał podanie z lewej strony, obrócił się z piłką i uderzył na bramkę. Dobrze jednak interweniował Jan Jankiewicz. Po chwili odbiór w środku boiska zanotował Mateusz Możdżeń, pobiegł w stronę bramki, odegrał do Adkonisa, a ten strzelił wysoko nad poprzeczką. W 43. minucie Szczepaniak pobiegł prawą stroną, zagrał do środka do Jordana Majchrzaka, a ten przewrócił się w polu karnym. Sędzia wskazał na "jedenastkę". Rzut karny wykonywał sam poszkodowany, wyczekał bramkarza i zdobył drugie trafienie dla swojego zespołu. Sędzia doliczył do pierwszej połowy minutę, ale nic ciekawego się już nie wydarzyło.



Obie drużyny rozpoczęły spotkanie bez zmian w składach. W 64. minucie Jakub Kisiel uderzył w środek bramki - na posterunku był Jankiewicz. W 71. minucie gospodarze zmarnowali świetną okazję, kiedy to nikt nie zamknął podania posłanego z prawej strony na piąty metr. Legioniści kontrolowali przebieg gry, ale niewiele było klarownych sytuacji. W 80. minucie goście mieli rzut wolny po faulu na Zbrogu, a do głębokiej wrzutki doszedł Adam Mesjasz. Obrońca oddał strzał na bramkę, jednak golkiper poradził sobie z tym uderzeniem. Sędzia przedłużył drugą część spotkania o 4 minuty. W pierwszej doliczonej minucie Stanisław Gieroba chciał przelobować bramkarza uderzeniem ze środka boiska, niestety trafił tylko w słupek.



III liga: Victoria Sulejówek 1-2 (1-2) Legia II Warszawa

0-1 - 4' Jakub Adkonis

1-1 - 16' Mikołaj Misiak

1-2 - 44' Jordan Majchrzak (k)



Victoria: 33. Jan Jankiewicz, 3. Konrad Śliwka (90' 9. Jan Żelich), 6. Rafał Dębski, 7. Konrad Rudnicki (74' 10. Jan Dźwigała), 19. Maciej Wilanowski, 21. Bartosz Jankowski, 23. Sebastian Pindor, 25. Patryk Jurczyński, 26. Mikołaj Misiak (74' 20. Maksymilian Korczak), 44. Stanisław Ławcewicz-Musialik, 80. Kamil Wróbel (64' 27. Szymon Jonasz)



Legia II: 12. Marcel Mendes-Dudziński, 2. Marco Burch, 3. Viktor Karolak, 4. Adam Mesjasz, 6. Jakub Adkonis (59' 32. Jakub Kisiel), 7. Jakub Jędrasik (87' 26. Kacper Wnorowski), 14. Mateusz Możdżeń, 20. Oliwier Olewiński (87' 16. Patryk Konik), 24. Pascal Mozie, 27. Mateusz Szczepaniak (77' 21. Jakub Zbróg), 30. Jordan Majchrzak (59' 9. Stanisław Gieroba)



żółte kartki: Pindor, Jurczyński - Karolak



