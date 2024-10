Zastal Zielona Góra 84-94 Legia Warszawa

W meczu 3. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 94-84. Pierwsza połowa meczu w Zielonej Górze była wyrównana. Po kilku minutach "Zieloni Kanonierzy" objęli ośmiopunktowe prowadzenie, ale trwało to dość krótko, bo po 10 minutach na tablicy widniał wynik 27-29 dla gości. W drugiej odsłonie nic się nie zmieniło i do szatni obie ekipy schodziły przy remisie 55-55.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.