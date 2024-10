Dinamo Mińsk nie zamówi biletów dla swoich kibiców

"FC Dinamo Mińsk podaje, że nie organizuje na tych meczach sektorów gościnnych, a także nie zapewnia pomocy w zakupie biletów na te mecze" — czytamy w komunikacie białoruskiego klubu. Chodzi o spotkania z HJK Helsinki (24 października) i Legią Warszawa. Według mediów, decyzja ta jest podyktowana względami ideologicznymi i została podjęta przez osoby, których zadaniem jest dbanie o to, by w klubie, jego otoczeniu i przestrzeni publicznej nie pojawiły się niepożądane treści. Decyzją UEFA, Dinamo swoje domowe mecze Ligi Konferencji rozgrywa w Sumgayit w Azerbejdżanie.

Ziggy - 1 godzinę temu, *.chello.pl to nie mieli ich gdzie umiejscowić tylko w Azerbejdżanie odpowiedz

1234 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Świat stoi na głowie, a my mamy udawać, że tego nie widzimy…Liczę na konkretny transparent na Żylecie na tym meczu. odpowiedz

siewca plotek - 3 godziny temu, *.jjs.pl Podobno to całkiem zgrabna banda.

No cóż, szkoda…

odpowiedz

taco - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Doskonale! I tak dostatecznym skandalem jest to, że mają prawo brać udział w międzynarodowych rozgrywkach. odpowiedz

