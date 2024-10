Amp futbol: Wygrana ze Stalą

Sobota, 26 października 2024 r. 17:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W sobotnim meczu ostatniego turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa wygrała ze Stalą Rzeszów 1-0. W niedzielę legioniści zmierzą się z Pokrową Lwów. Zapraszamy na stadion Hutnika.









To goście mieli pierwszą sytuację w 6. minucie, a po chwili na bramkę pobiegł Dominik Abramczyk, jednak zbyt daleko wypuścił sobie piłkę i nie zdołał oddać strzału. W kolejnych minutach nie mieliśmy zbyt wielu dogodnych sytuacji. Dopiero w doliczonym czasie legioniści przycisnęli, co zaowocowało uderzeniem nad bramką.



Początek drugiej połowy należał do Stali. Zawodnicy z Rzeszowa mieli kilka groźnych sytuacji, których jednak nie zdołali zamienić na bramki. W 38. minucie bardzo dobry strzał oddał Maks Moroz, ale piłka została wybita na rzut rożny. Chwilę później Marcel Zając bardzo ostro zaatakował Abramczyka, za co zobaczył żółtą kartkę. Sam także ucierpiał w tej sytuacji. Legioniści wykonywali rzut wolny. Do piłki podszedł Rhyce Ramsden, ale posłał piłkę nad bramką. Sędzia doliczył 2 minuty i wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem. W 42. minucie zawodnicy Legii rozegrali bardzo dobrą akcję, na czystą pozycję wyszedł najlepszy w tym spotkaniu Dominik Abramczyk i posłał piłkę nad bramkarzem do siatki.



Legia Warszawa 1-0 (0-0) Stal Rzeszów

1-0 - 40+2' Dominik Abramczyk



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 6. Piotr Wykrota, 9. Dominik Abramczyk, 10. Mateusz Łubiarz, 11. Mateusz Żebrowski, 15. Ihab Ettaleb. 17. Maks Moroz



Stal: 1. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 5. Raymond Westbrook, 7. Askaniusz Kolb, 8. Ricardo Jas, 9. Marcel Zając, 11. Wesley van Ingen



żółte kartki: Abramczyk - Zając