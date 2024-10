Amp futbol: Porażka z Pokrową. Koniec sezonu

Niedziela, 27 października 2024 r. 13:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielnym meczu ostatniego turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z Pokrową Lwów 1-3. Do przerwy było 1-1. Był to ostatni mecz sezonu 2024 dla Legii, która zajęła 5. miejsce w klasyfikacji końcowej.









W 5. minucie zawodnicy Pokrowy zdobyli pierwszą bramkę. Najpierw piłka trafiła w słupek, ale jeszcze dopadł do niej Dmytro Szczehelskyj i posłał do bramki. W odpowiedzi nad bramką uderzył Ihab Ettaleb. W 7. minucie Ołeh Onysko wyszedł ze swojej bramki, za co został ukarany żółtą kartką, a legioniści wykonywali rzut wolny. Do piłki podszedł Adrian Bąk, ale trafił prosto w mur. Jeszcze zawodnicy Legii próbowali dobijać, jednak skończyło się tylko rzutem rożnym, po którym piłkę wybił bramkarz. Kolejny rzut rożny zaowocował trafieniem w słupek. W 9. minucie udało się zdobyć bramkę - z linii bramkowej do siatki trafił Dominik Abramczyk.



W 26. minucie sam na sam wychodził Abramczyk, ale górą z tej sytuacji wyszedł bramkarz.



Pokrowa Lwów 3–1 (1-1) Legia Warszawa

1-0 - 5' Dmytro Szczehelskyj

1-1 - 9' Dominik Abramczyk

2-1 - 33' Dmytro Szczehelskyj

3-1 - 40' Anatolij Medweduk



Pokrowa: 43. Ołeh Onysko, 4. Wałentyn Osowskyj, 5. Jurij Suszcz, 8. Serhij Zwiekow, 14. Dmytro Szczehelskyj, 15. Mykoła Hatała, 20. Marjan Tracz



Legia: 30. Daniel Paszkot, 7. Rhyce Ramsden, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ihab Ettaleb, 17. Maks Moroz, 23. Adrian Bąk



żółte kartki: Onysko