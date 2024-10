Porażki legionistów na ME U-22

Dwaj pięściarze Legii odpadli już z bokserskich Mistrzostw Europy do lat 22, które odbywają się w Sofii. W 1/16 finału Jakub Straszewski przegrał 0-5 z Serbem, Marco Pizuricą (kat. -86kg), a Paweł Sulęcki w kat. -67kg musiał uznać wyższość Ukraińca, Danylo Lozana. Najbliżej awansu do 1/4 finału był Bartłomiej Rośkowicz , który w kat. -63,5 przegrał ostatecznie z Węgrem, Levente Olahem. Legionista prowadził po dwóch rundach 2:0, ale w ostatnim starciu lepszy był Węgier i ostatecznie nasz pięściarz przegrał 2:3 (29-28, 29-28, 28-29, 28-29, 28-29).

