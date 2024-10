Pomnik Józefa Grudnia w Piasku Wielkim

Wspomniane tytuły mistrza Polski zdobywał w barwach Legii Warszawa, którą reprezentował w latach 1959-1968. Do Legii trafił z Pafawagu Wrocław - początkowo tylko na okres dwuletniej służby wojskowej, ale następnie został w Legii do końca kariery. Wraz z Legią zdobył ponadto cztery tytuły drużynowego mistrza kraju. Józef Grudzień zmarł 17 czerwca 2017 roku, w wieku 78 lat.

Wybitny przed laty pięściarz Legii, ś.p. Józef Grudzień , został upamiętniony w swojej rodzinnej miejscowości - 11 października we wsi Piast Wielkie koło Buska Zdroju odsłonięty został pomnik mistrza olimpijskiego. Głównym fundatorem pomnika był Polski Związek Bokserski. Na pomniku wymienione zostały największe sukcesy reprezentacyjne Józefa Grudnia - tj. złoty medal Igrzysk Olimpijskich z 1964 roku, srebrny medal IO w Meksyku, mistrzostwo Europy z roku 1967, wicemistrzostwo Europy z 1965 roku, a także tytuły mistrza Polski - 1966, 1967 i 1968.

