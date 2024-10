Konkurs: Wygraj bilet na mecz z GKS-em! [WYNIKI]

Poniedziałek, 14 października 2024 r. 15:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com / artykuł sponsorowany

KONKURS Z BILETAMI



Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są 11 biletów na mecz Legia Warszawa - GKS Katowice, który odbędzie się 27 października. Co trzeba zrobić by wygrać bilet? Prawidłowo wytypować wyniki trzech meczów narodowych reprezentacji Polski!



UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



MECZE DO WYTYPOWANIA

wynik łącznie z ewentualną dogrywką



U-20: Polska - Turcja (wtorek, godz. 14:00)

U-21: Polska - Niemcy (wtorek, godz. 17:00)

LN: Polska - Chorwacja (wtorek, godz. 20:45)



przykładowe odpowiedzi:

Polska - Turcja 1-0

Polska - Niemcy 2-2

Polska - Chorwacja 2-1



Punktacja:

Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy/remisu

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilety

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet

5. miejsce - 1 bilet

6. miejsce - 1 bilet

7. miejsce - 1 bilet

8. miejsce - 1 bilet

9. miejsce - 1 bilet

10. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń we wtorek, 15 października o godz. 13:59:59.



Aktualizacja 16.10 godz. 10:30.



Prawidłowe odpowiedzi:

Polska 4-2 Turcja

Polska 3-3 Niemcy

Polska 3-3 Chorwacja



Lista nagrodzonych:

1. Adam Ślązak - 3 pkt. (14.10. 15:37)

2. marcelino8 - 3 pkt. (14.10. 16:16)

3. Krzyś - 3 pkt. (14.10. 16:22)

4. Macias - 3 pkt. (14.10. 16:40)

5. Kamień - 3 pkt. (15.10. 07:52)

6. Michał - 3 pkt. (15.10. 11:10)

7. Firefara - 2 pkt. (14.10. 15:47)

8. czacha - 2 pkt. (14.10. 15:54)

9. Dariusz - 2 pkt. (14.10. 15:58)

10. M - 2 pkt. (14.10. 16:19)



Bilety zostały wysłane na adresy e-mail podane w typach. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!