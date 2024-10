Duże zainteresowanie meczem w Gdańsku

To oznacza, że już został pobity rekord frekwencji na obiekcie w Gdańsku w tej rundzie. Dotychczasowy wynosił 14 223 widzów na meczu z Motorem Lublin. Ostatnie spotkanie pomiędzy zespołami, rozegrane 20 maja 2023 roku, obejrzało na żywo 15 832 osób. Lechia wygrała wówczas 1-0 po bramce Macieja Gajosa w 98. minucie.

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

dodaj

lukskr5@wp.pl - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przyjdą hamy bo Legia gra w ich mieście odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Piękna była ta bramka Gajosa odpowiedz

Lfan - 2 godziny temu, *.aster.pl Jak zwykle, Legia wypełnia stadiony :) odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czy można dopisać się jeszcze na wyjazd? Jednak udało się ogarnąć wolne w robocie. odpowiedz

Felek - 4 godziny temu, *.netfala.pl To będzie kolejna szansa zobaczyć ku...y z Gdańska :-) Jedziemy specjalem do miasta rybnego smrodu i zardzewiałej stoczni? odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Felek:

Ile masz lat, 18? odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @dino: Ale on tylko powtarza to co wyczytał na oprawach… A przecież wszystkie są takie super. odpowiedz

Tombo - 4 godziny temu, *.inetia.pl Piękny stadion - tym bardziej dobrze, by był możliwie zapełniony. odpowiedz

1916 - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie sądziłem że oni takie rekordy śrubują. Skończy się że będzie 14 tys, kupić a przyjść to co innego odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czy frekwencja uwzględnia gości z CWKS? odpowiedz

głos znad morza - 4 godziny temu, *.futuro.pl Trudno się z tym nie zgodzić. Chociaż biorąc pod uwagę poziom sportowy, a zwłaszcza zawirowania wokół klubu, to frekwencja nie jest najgorsza. odpowiedz

Jan - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Wszyscy na Lechie. odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Slaboutko jest w tym Gdańsku pod względem frekwencji Oj slaboutko odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.