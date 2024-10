Futsal

Gwiazda Ruda Śląska 3-6 Legia Warszawa

Niedziela, 27 października 2024 r. 17:29 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki Ekstraklasy Legia Futsal wygrała z Gwiazdą Ruda Śląska 6-3. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 2 listopada o godz. 18:00 z zespołem Red Devils Chojnice.









Mimo że to legioniści przeważali w początkowej fazie spotkania, w 5. minucie na prowadzenie wyszli zawodnicy drużyny gospodarzy, którzy dobrze rozegrali stały fragment gry. W 11. minucie futsaliści z Warszawy doprowadzili do wyrównania. Po szybkiej akcji, dobrą piłkę przed bramkę dostał Rui Pinto i bez problemów umieścił ją w siatce. Na niespełna 3 minuty do końca pierwszej połowy prowadzenie dał Legii Jarosław Żmijewskij. Zawodnicy Gwiazdy zanotowali stratę, a Andre Luiz świetnie wyłożył Ukraińcowi piłkę.



Legioniści lepiej weszli w drugą połowę, co w 27. minucie udokumentowali kolejnym trafieniem. Po stracie rywala Michał Klaus popisał się mocnym uderzeniem, podwyższając na 3-1. W 29. minucie Andre Luiz popędził prawą stroną, zagrał przed bramkę, a Żmijewskij strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu. W 34. minucie legioniści dwukrotnie wykorzystali grę przeciwnika z lotnym bramkarzem. Najpierw do siatki trafił Andre Luiz, a dosłownie chwilę później Tomasz Warszawski, wykopem bezpośrednio spod własnej bramki.



W 39. minucie grający w przewadze gospodarze zdobyli trzecią bramkę. Andre Luiz miał jeszcze szansę na zmianę wyniku, ale to się nie udało.



Gwiazda Ruda Śląska 3-6 (1-2) Legia Warszawa

1-0 - 5' Franco Molina

1-1 - 11' Rui Pinto

1-2 - 18' Jarosław Żmijewskij

1-3 - 27' Michał Klaus

1-4 - 29' Jarosław Żmijewskij

1-5 - 34' Andre Luiz

1-6 - 34' Tomasz Warszawski

2-6 - 37' Adam Jonczyk

3-6 - 39' Adam Jonczyk



Gwiazda: 50. Paweł Mieszczanin, 11. Szymon Łuszczek, 17. Facundo Setti, 21. Bartosz Siadul, 37. Dominik Środa

rezerwa: 91. Jacek Brzyski, 5. Franco Molina, 8. Cristian Torres, 9. Maciej Małek, 10. Mateusz Dynek, 14. Adam Jonczyk, 18. Sergio Alcibar. 20. Konrad Podobiński, 70. Daniel Pineda



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 25. Jarosław Żmijewskij, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 2. Paweł Gajek, 5. Mykyta Storożuk, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański



żółte kartki: Setti - Sergio Monteiro



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal