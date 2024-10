Koszykówka

Bristol Flyers 79-86 Legia Warszawa

Środa, 30 października 2024 r. 22:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 4. meczu European North Basketball League koszykarze Legii Warszawa wygrali z zespołem Bristol Flyers 86-79. "Zieloni Kanonierzy" mają na swoim koncie 3 zwycięstwa i 1 porażkę. Kolejne spotkanie rozegrają na wyjeździe już 3 listopada o godz. 17:30 z Czarnymi Słupsk.









Pierwsze minuty należały do gospodarzy z Bristolu, którzy wyszli na prowadzenie 9:3. Legioniści nie mogli złapać odpowiedniego rytmu, próbując przede wszystkim akcji indywidualnych pod koszem rywali. Trener Skelin poprosił o czas przy stanie 13:5 dla Flyers, a następnie wpuścił na parkiet kapitana Michała Kolendę oraz Andrzeja Plutę, którzy zmienili Jawuna Evansa i Kamerona McGusty’ego. Zieloni Kanonierzy nie byli jednak w stanie poradzić sobie z ofensywnymi wejściami pod kosz angielskiej ekipy. Flyers dobrze radzili sobie również w ofensywnych zbiórkach, dlatego szkoleniowiec Legii dokonywał kolejnych roszad, wymieniając całą pierwszą piątkę. Na niewiele się to zdało, bo po zakończeniu tej części gry przewaga Flyers wynosiła 13 „oczek”.



Druga kwarta rozpoczęła się od dwóch celnych rzutów osobistych Dominika Grudzińskiego. Legioniści mozolnie odrabiali dystans do przeciwników, ale cały czas sporo do życzenia pozostawiała ich postawa w defensywie. Walka cios za cios powodowała, że straty cały czas były spore. W połowie kwarty Flyers prowadzili 34:24, a szkoleniowiec Zielonych Kanonierów po raz kolejny poprosił o czas. Od tego momentu goście z Warszawy w końcu przejęli inicjatywę. Dzięki skuteczności Kolendy, a także dobrym akcjom Evansa i Ojarsa Silinsa Legia zaliczyła serię 10:2, a straty zmniejszyły się do dwóch punktów. Ostatecznie do przerwy Bristol Flyers prowadziło 40:37, wykorzystując w ostatniej akcji jeden rzut osobisty. Sprawa wygranej stała się jednak otwarta.



Po zmianie stron po raz kolejny to gospodarze ruszyli do ataku, zdobywając cztery punkty z rzędu. W odpowiedzi bardzo dobrymi akcjami popisali się Shawn Jones, Jawun Evans i Michał Kolenda. Później na parkiecie zapanował chaos, związany z faulami technicznymi z obydwu stron. Gra zrobiła się nerwowa, a sędziowie co chwilę używali gwizdka. Drużyna z Bristolu do połowy kwarty utrzymywała kilkupunktową przewagę, później jednak do remisu mógł doprowadzić efektownym wejściem pod kosz Mate Vucić. Po tej akcji na parkiecie doszło do przepychanki pomiędzy zawodnikami. Sędziowie bardzo długo analizowali sytuację, ostatecznie przyznając trzy faule techniczne zawodnikom z Bristolu i jednocześnie usuwając z parkietu Vucicia. Na nieco ponad 3 minuty do końca kwarty gospodarze prowadzili 51:49. Końcówka należała jednak do Legii, wykorzystującej liczne faule gospodarzy. Przed decydującą kwartą Zieloni Kanonierzy prowadzili 57:55 po efektownej „trójce” Andrzeja Pluty.



Pierwsza akcja czwartej części należała do ekipy trenera Skelina - celnie zza łuku rzucił Dominik Grudziński. Następnie pięć punktów z rzędu zdobył Kolenda, a trener Flyers poprosił o czas przy wyniku 65:57 dla Legii. Po przerwie to Andrzej Pluta trafił kolejną „trójkę”, a następnie zagrał górą do Grudzińskiego, który zaliczył efektowny wsad. Ekipa z Bemowa odjechała rywalom na 13 „oczek”. Zespół z Bristolu nie zamierzał jednak składać broni, odrabiając szybko część strat. Na niewiele im się to zdało. Czwarta kwarta należała do Zielonych Kanonierów, którzy mimo wykluczenia Vucicia kontrolowali sytuację i do Warszawy wrócą w dobrych nastrojach.



Kwarty: 27-14, 13-23, 15-20, 24-29



Bristol Flyers



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 T. Tennyson 22:52 8 3/8 (37%) 2/4 (50%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 1 1 2 1 K. Johnson 21:51 5 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 2 6 1 2 J. Sherfield 30:49 16 6/16 (37%) 5/10 (50%) 1/6 (16%) 3/5 (60%) 8 1 3 4 C. Samuels 11:15 4 2/3 (66%) 2/2 (100%) 0/1 (0%) 0 1 0 8 E. Ekwegh 0:00 0 0 0 0 10 R. Thomas Edwards 15:28 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 4 0 2 13 O. Mccormack 19:08 9 3/4 (75%) 3/4 (75%) 5 1 2 15 D. Robinson 31:55 13 6/12 (50%) 5/9 (55%) 1/3 (33%) 6 2 3 21 L. Smith 0:00 0 0 0 0 22 K. Lewis 28:57 14 5/6 (83%) 4/4 (100%) 1/2 (50%) 3/3 (100%) 3 2 4 40 P. Landolfi 0:00 0 0 0 0 77 E. Walshe 17:45 10 4/7 (57%) 3/5 (60%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 1 4 4 Suma 79 30/60 (50%) 22/37 (59%) 8/23 (34%) 11/20 (55%) 33 18 21

Trener: Andreas Kapoulas



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Mcgusty 22:23 9 1/5 (20%) 1/5 (20%) 7/10 (70%) 2 2 1 1 J. Evans 21:50 12 4/6 (66%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 2 3 4 3 A. Pluta 24:31 16 6/13 (46%) 2/3 (66%) 4/10 (40%) 4 6 1 4 M. Wielunski 6:27 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0 1 2 10 M. Vucic 15:09 4 2/3 (66%) 2/3 (66%) 3 3 3 12 S. Jones 14:26 5 2/6 (33%) 2/6 (33%) 1/2 (50%) 3 1 5 15 O. Silins 28:30 7 3/10 (30%) 2/5 (40%) 1/5 (20%) 2 2 0 21 J. Dabrowski 0:44 0 0 0 0 23 M. Kolenda 24:52 12 3/5 (60%) 1/1 (100%) 2/4 (50%) 4/4 (100%) 2 3 3 25 D. Grudzinski 21:11 16 6/6 (100%) 4/4 (100%) 2/2 (100%) 2/3 (66%) 4 1 1 32 M. Wilczek 19:57 3 3/4 (75%) 2 0 3 Suma 86 28/55 (50%) 17/32 (53%) 11/23 (47%) 19/25 (76%) 26 22 24

Trener: Ivica Skelin



Komisarz:

Sędziowie: Kate Unsworth, Bartlomej Kucharski, Simon Unsworth