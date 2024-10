Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 1-0 Jagiellonia II Białystok

Niedziela, 27 października 2024 r. 14:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Jagiellonią II Białystok 1-0. Jedyna bramka padła przed przerwą. W 29. minucie Jakub Adkonis nie wykorzystał rzutu karnego. Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają 30 października o godz. 12 z Wisłą II Płock.









Pierwszy strzał zawodnicy Legii oddali w 5. minucie - piłka przeszła jednak nad bramką. W 17. minucie celnie uderzał Jakub Adkonis. To uderzenie wyłapał bramkarz. 4 minuty później doskonałą okazję zmarnowali goście. W tej sytuacji ucierpiał jeszcze Adam Mesjasz, który długo nie podnosił się z murawy. Na szczęście nic poważnego się nie stało. W 24. minucie Mateusz Szczepaniak przebiegł pół boiska prawą stroną, odegrał idealnie do Jakuba Jędrasika, a temu nie pozostało nic innego, jak z bliskiej odległości skierować piłkę do siatki. W 29. minucie legioniści wykonywali rzut karny. Do piłki podszedł Jakub Adkonis, uderzył mocno, jednak bramkarz obronił. W 38. minucie Jędrasik dostał dobre podanie z prawej strony, złożył się do strzału nożycami, jednak minimalnie przestrzelił.



Od początku drugiej połowy legioniści mocno zaatakowali. W 66. minucie po dobrym podaniu z prawej strony, nie zrozumieli się Majchrzak i Jędrasik. Ostatecznie na bramkę uderzał Jędrasik, ale posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. 2 minuty później Majchrzak zanotował dobry odbiór w ofensywie, odegrał do Mateusza Możdżenia, który zagrał w pole karne. Tam był Jakub Zbróg, który uderzył w poprzeczkę. W 76. minucie goście trafili w spojenie.



III liga: Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Jagiellonia II Białystok

1-0 - 24' Jakub Jędrasik



Legia II: 12. Marcel Mendes-Dudziński, 2. Marco Burch, 3. Viktor Karolak, 4. Adam Mesjasz, 6. Jakub Adkonis (65' 15. Samuel Sarudi), 7. Jakub Jędrasik, 14. Mateusz Możdżeń, 20. Oliwier Olewiński (80' 23. Kacper Wnorowski), 24. Pascal Mozie (58' 8. Maciej Saletra), 27. Mateusz Szczepaniak (58' 21. Jakub Zbróg), 30. Jordan Majchrzak (80' 9. Stanisław Gieroba)



Jagiellonia II (skład wyjściowy): Piekutowski, Lipiński, Duchnowski, Krasiewicz, Pankiewicz, Polkowski, Mazurek, Wolski, Wasilewski, Hirosawa, Jakimiuk



żółte kartki: Możdżeń - Pankiewicz



Tabela, wyniki i terminarz III ligi