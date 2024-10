III liga: Legia II Warszawa 3-2 Wisła II Płock

W 27. minucie po stracie z kontrą wyszli goście, a Jakuba Zielińskiego pokonał Gleb Kuchko. W 42. minucie obrońca Wisły tak niefortunnie wyprowadzał piłkę spod własnej bramki, że ta trafiła pod nogi Jordana Majchrzaka. Napastnik Legii na wślizgu wbił ją do bramki. W 53. minucie Jakub Miarka wybiegł zza linii obrony i strzałem z ostrego kąta dał swojej drużynie prowadzenie. W 57. minucie trener Filip Raczkowski dokonał trzech zmian w składzie. Na boisku pojawił się m.in. Adam Ryczkowski, który już chwilę później wpisał się na listę strzelców po skutecznie wykonanym rzucie karnym. W 65. minucie Jakub Żewłakow dostał podanie z lewej strony, wbiegł w pole karne, po czym umieścił piłkę w siatce, dając Legii prowadzenie 3-2. III liga: Legia II Warszawa 3-2 (1-1) Wisła II Płock 0-1 - 27' Gleb Kuchko 1-1 - 42' Jordan Majchrzak 1-2 - 53' Jakub Miarka 2-2 - 58' Adam Ryczkowski (k) 3-2 - 65' Jakub Żewłakow Legia II: 1. Jakub Zieliński, 2. Marco Burch, 3. Viktor Karolak (74' 16. Patryk Konik), 4. Adam Mesjasz, 6. Jakub Adkonis (57' 34' Jakub Żewłakow), 7. Jakub Jędrasik (57' 21. Jakub Zbróg), 8. Maciej Saletra, 9. Jordan Majchrzak (57' 11. Adam Ryczkowski), 20. Oliwier Olewiński (84' 28. Kacper Wnorowski), 24. Pascal Mozie, 37. Mateusz Szczepaniak Wisła II (skład wyjściowy): Gradecki, Chrzanowski, Witek, Lodziński, Janus, Kuchko, Miarka, Zynek, Borowski, Krzyżański, Kukułka żółte kartki: Mozie, Konik, Zieliński, Żewłakow - Zynek, Krzyżański, Chrzanowski Tabela, wyniki i terminarz III ligi

W zaległym meczu 12. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Wisłą II Płock 3-2. Do przerwy było 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 listopada o godz. 16:00, na wyjeździe z ŁKS-em Łomża.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Andre as - 1 godzinę temu, *.chello.pl Burch to chyba na stałe w 2. odpowiedz

Roadrunner - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Do autora z góry uprzejmie dziękuje

Rezerwy grają dalej w tym durnym ustawieniu czy tak samo jak 1ka.

👍💪👏 odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Widać wkład kuchego 💪w ostatnią serię zwycięstw odpowiedz

pio - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ja: buhehe wkład kuchego ??🤣 chyba duchowy odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.