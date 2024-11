Rezerwy

III liga: ŁKS Łomża 2-1 Legia II Warszawa

Sobota, 2 listopada 2024 r. 17:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 15. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała z ŁKS-em Łomża 1-2. Do przerwy było 0-0. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 10 listopada o godz. 12:00 z Unią Skierniewice.









Przed tą kolejką Legia była 2. w tabeli, a Łomża zajmowała 3. miejsce. Już w 3. minucie zawodnicy stołecznego zespołu wykonywali rzut rożny - piłka trafiła jednak w ręce bramkarza. Chwilę później gospodarze mieli dobrą sytuację, a w ostatniej chwili piłkę wybił obrońca. W 7. minucie Dawid Owczarek uderzał z lewej strony i posłał piłkę nad bramką. W 21. minucie dobrze przedarł się prawą stroną Jakub Zbróg, zgrał do środka, tam do uderzenia chciał złożyć się Jakub Adkonis. Ostatecznie zdołał tylko odegrać do Jakuba Jędrasika, a ten uderzył wysoko ponad bramką. W 35. minucie jeden z zawodników zespołu gospodarzy przewrócił się w polu karnym, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia.



W 54. minucie Jakub Jędrasik z bliskiej odległości dobił uderzenie kolegi, dając Legii prowadzenie 1-0. 4 minuty później błąd w wyprowadzeniu piłki zanotował Adam Mesjasz. Wykorzystali to rywale, a Cezary Sauczek posłał piłkę do siatki. W 61. minucie po dużym zamieszaniu w polu karnym do bramki trafił Hubert Mich. Po tym golu legioniści mocno przycisnęli rywala. W 72. minucie celnie uderzał Pascal Mozie. Zawodnicy z Warszawy praktycznie nie wychodzili z połowy przeciwnika. W 88. minucie Olszewski wyłapał strzał Możdżenia. Jeszcze w 90. minucie legioniści zanotowali stratę, po której padł gol, ale sędzia odgwizdał spalonego. W doliczonym czasie gry Winsztal wyszedł sam przed pustą bramkę, posłał piłkę w jej stronę, ale któryś z zawodników Legii wybił zmierzającą do siatki piłkę. W ostatniej akcji meczu Legia miała jeszcze rzut wolny, ale piłka trafiła w mur.



III liga: ŁKS Łomża 2-1 (0-0) Legia II Warszawa

0-1 - 53' Jakub Jędrasik

1-1 - 57' Cezary Sauczek

2-1 - 61' Hubert Mich



ŁKS: 1. A. Olszewski, 4. Mich, 19. Wenger, 5. Zieleniecki, 23. Puton, 97. Karmański, 6. Majbański, 7. Owczarek (46' Żebrowski), 77. Sauczek (73' Winsztal), 10. Bielka (90' B. Olszewski), 29. Antkowiak



Legia II: 12. Marcel Mendes-Dudziński, 2. Marco Burch, 3. Viktor Karolak, 4. Adam Mesjasz, 6. Jakub Adkonis (46' 23. Jakub Żewłakow), 7. Jakub Jędrasik (66' 27. Igor Skrobała), 14. Mateusz Możdżeń, 20. Oliwier Olewiński, 21. Jakub Zbróg (83' 11. Adam Ryczkowski), 24. Pascal Mozie, 30. Jordan Majchrzak



żółte kartki: Zbróg



