13. kolejka Ekstraklasy

Piątek, 25 października 2024 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Ze względu na zaplanowane na przyszły tydzień mecze 1/16 finału Pucharu Polski, 13. kolejka Ekstraklasy rozgrywana będzie od piątku do niedzieli. Na początek Piast zmierzy się z Lechią, a Pogoń z Puszczą. W sobotę Śląsk podejmie na własnym stadionie będący ostatnio w dobrej formie Raków. W niedzielę czekają nas 4 spotkania. Na zakończenie kolejki GKS przyjedzie do Warszawy. Będzie to pierwsze takie spotkanie po ponad 19 latach.