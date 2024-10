Wyniki 13. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

B. - 9 godzin temu, *.play-internet.pl O Mistrzostwo gra spokojnie 4-5 klubów. Lech, Raków, Jagiellonia, oraz oczywiście Legia za wszelką cene muszą znaleźć się w europucharach.

Chociaż kadra zarządzająca tego nie powie to myślę że to jest najważniejsze dla klubu - puchary to ogromna kasa, punkty które dają rozstawienie, okno na świat.

Wystawiałbym pierwszą 11stke na mecze w Pucharze Polski :)

Oczywiście mistrz ma bardzo prostą drogę do pucharów, jednak ciężko walczyć z drużynami które będą miały po 14-20 mniej meczów w sezonie niż Legia. odpowiedz

Kokoro - 27.10.2024 / 00:42, *.. Niestety mamy już za dużo straty do czołówki. Nawet o puchary będzie ciężko. odpowiedz

Szpic - 26.10.2024 / 22:16, *.chello.pl Z przykrością to piszę ale w tym sezonie to Lech zdecydowanie idzie na mistrza, a nam pozostaje póki co walka o PP i o 2 miejsce. odpowiedz

Mateusz z Gór - 27.10.2024 / 01:26, *.orange.pl @Szpic:



No niekoniecznie. Historia pokazuje, że przerwa w rozgrywkach Ekstraklasy potrafi zburzyć/zbudować każdy zespół. My musimy się rozwijać i wygrywać, a rywale zaczną gubić punkty. Wszystko jest sprawą otwartą. odpowiedz

Gregorio - 18 godzin temu, *.wide-net.pl @Szpic:

Sezon jeszcze dlugi, wczoraj Lech miał sporo szczęścia, ale szczęście się im skończy. Jak nie szybciej, to na pewno za dwa tygodnie w meczu z nami (i już będzie tylko 6 punktów straty:) Więcej wiary, mistrzem w tym sezonie będzie Legia:) Pozdro odpowiedz

Egon - 16 godzin temu, *.waw.pl @Szpic:

Będzie bardzo ciężko.

Na razie trzeba powalczyć o wskoczenie na miejsce pucharowe w tabeli - to podstawa.

Lech nie gra w pucharach, trafił im sie niezły trener, a do tego, przy takiej przewadze w tabeli wyczuli dużą szansę na zdobycie MP, więc w każdym meczu będą gryźli przysłowiową trawę, jak kosiarka. odpowiedz

Lupus - 26.10.2024 / 00:11, *.centertel.pl No popatrz jak się rozstrzelał Rosołek, może trzeba było go zostawić w składzie odpowiedz

Steffe - 26.10.2024 / 10:00, *.tele2.se @Lupus: no tak, 9 meczów i dwa gole. Istna gwiazda galacticos. Brac go. I kulavegovica, bo ten po 6 latach strzelil 3 gole, wiec tez sie przelamal i rozkrecil. odpowiedz

rudy102204 - 18 godzin temu, *.orange.pl @Lupus: proponuje obejrzec kilka skrótów piasta i zobaczysz ile powinien strzelić i jakie sytuację i kontry marnuje, zdanie szybko zmienisz odpowiedz

Stary a glupi - 25.10.2024 / 12:09, *.t-mobile.pl Będzie można znów zaśpiewać czarna d...a żółte cyce odpowiedz

Arek - 26.10.2024 / 00:09, *.tpnet.pl @Stary a glupi: hehehe. Rzeczywiście, dawno nie było. Ostatnio, to chyba jakieś 20 lat temu. Bo Gks, miał spaść na sezonów 6, to spadł na 3 razy tyle. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.