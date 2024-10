Konferencja prasowa

Feio: Drużyna po raz kolejny pokazała, że jest za mną

Czwartek, 17 października 2024 r. 13:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Cieszę się, że jesteśmy razem. Drużyna po raz kolejny pokazała, że jest za mną, za naszym sztabem. Tak samo wypowiedział się dyrektor sportowy i zarząd. Tylko wspólnie możemy poprawić naszą sytuację w lidze - mówi przed meczem w Gdańsku trener Legii, Goncalo Feio, zapytany o całą otoczkę po meczu z Jagiellonią Białystok.











- Cokolwiek bym tu nie powiedział, nie jest istotne. Musimy przemawiać na boisku, a nie na konferencjach. Tylko na boisku możemy pokazać cokolwiek. Moje odczucia były jeszcze takie, że jeżeli ktoś z osób decyzyjnych będzie miał odczucie, że problemem Legii jest trener, to pozostaje mi to akceptować, choć oczywiście moja optyka jest inna.



- Moje odczucia nie są zbyt istotne. Dla mnie istotne jest to, co rzeczywiście się działo. Mieliśmy dobre rozmowy z zarządem, z dyrektorem sportowym, z drużyną i kontynuujemy pracę.



Praca w przerwie na kadrę



- Zawsze planujemy pracę z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, ta przerwa na kadrę przebiegła tak, jak była zaplanowana.



- Przyznam szczerze, że choć nasze holistyczne podejście do wszystkich momentów gry się nie zmieni, to dużo czasu poświęciliśmy na grę w ofensywie. Już mecz z Jagiellonią był w naszym wykonaniu dobry w ofensywie, stworzyliśmy sporo sytuacji. Dużo pracowaliśmy nad ostatnią tercją i jak najczęściej doprowadzane piłki do pola karnego.



- Były też treningi, na których skupialiśmy się na grze w obronie, bo to podstawa w każdym meczu, ale głównie było to tworzenie i wykańczanie sytuacji. W szczegóły taktyczne nie będę się zagłębiał.



Podwójnie zmotywowana Lechia



- Spodziewam się przeciwnika podwójnie zmotywowanego i ciężko pracującego. Trudne momenty łączą grupy i mobilizują ludzi. Lechia to grupa ludzi wraz ze sztabem i trenerem Grabowskim, przeciwko któremu grałem już wiele meczów. To jest drużyna, która zrobiła awans razem. Będą mieli największą frekwencję w tym sezonie, grają u siebie, więc kibice będą zmuszać ich do wysiłku. Ponadto zagrają z Legią, a w takich meczach podwójnie każdy się mobilizuje.



- Lechia jest drużyną, która chce grać w piłkę. Mają piłkarzy, którzy chcą mieć piłkę, potrafią grać, więc na pewno jest to przeciwnik, który będzie wymagający.



- My natomiast jesteśmy drużyną, która musi wejść na swój dobry poziom, by być dobrą drużyną. Po prostu musimy na niego wejść.



Narodowa dyskusja o Maximillianie Oyedele



- Powołanie na pewno wpłynie na niego dobrze, będzie to motywacja. To, że został obdarowany takim zaufaniem, jest czymś, co go zmotywuje i wzmocni poczucie odpowiedzialności za siebie i za drużynę. Zdaję sobie sprawę z szumu, który był, ale otrzymał wsparcie o innych kadrowiczów, od trenera reprezentacji Polski, od naszego klubu i naszego kapitana. Ja także go wspieram i myślę, że musimy być bardziej wyważeni w ocenie i we wprowadzaniu młodych piłkarzy. To ogromny talent i to jego pierwsze kroki, a będzie miał ich w reprezentacji Polski wiele. Każdy piłkarz wspierany będzie zawsze lepszą wersją siebie.