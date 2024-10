25-27.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 25 października 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę zapraszamy kibiców na Bemowo do wspierania rugbistów Legii w rywalizacji derbowej z AZS-em AWF Warszawa. Początek spotkania o 18:00. W niedzielę przed meczem przy Ł3 z GieKSą zachęcamy do dopingowania koszykarzy, którzy na Bemowie o 17:30 zagrają z Dzikami. Bilety do kupienia TUTAJ, transmisja w Polsacie Sport 2. Po meczu kosza kibice będą mogli szybko przyjechać na Ł3 dwoma podstawionymi autobusami ZTM - pierwszy odjedzie spod hali przy Obrońców Tobruku o 19:20, drugi dziesięć minut później.



W niedzielę wieczorem w Żyrardowie odbędzie się gala Suzuki Boxing Night, podczas której reprezentanci Polski mierzyć się będą ze Szwajcarami. W kat. -63,5 kg walczyć będzie Bartłomiej Rośkowicz (z Yanisem Mediną), w kat. -67kg Paweł Sulęcki zmierzy się z Mojtabą Sharifim, a w kat. -86kg Jakub Straszewski rywalizować będzie z Leonidem Berishą. Transmisja na TVP Sport.



W weekend w Warszawie rozegrany zostanie ostatni turniej Amp futbol ekstraklasy w sezonie 2024. Impreza odbędzie się na obiekcie Hutnika Warszawa. Wstęp wolny. Zapraszamy.



Rozkład jazdy:

26.10 g. 15:00 Legia II Warszawa - Sokół Ostrów Maz. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

26.10 g. 15:15 Zagłębie Sosnowiec - Wieczysta Kraków

26.10 g. 18:00 Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

26.10 g. 20:15 Lech Poznań - Radomiak Radom

27.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok [LTC]

27.10 g. 12:00 Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg

27.10 g. 16:00 Gwiazda Ruda Śląska - Legia Warszawa [futsal]

27.10 g. 17:30 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

27.10 g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice



Turniej CLJ U-17 w kosza [COS Władysławowo]:

25.10 g. 14:00 Energa GAK Gdynia - Profbud Legia Warszawa

26.10 g. 12:30 Trefl 1LO Sopot - Profbud Legia Warszawa

27.10 g. 15:00 SMS PZKosz Władysławowo - Profbud Legia Warszawa