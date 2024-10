Koszykówka

Zapowiedź meczu z Zastalem

Sobota, 19 października 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę koszykarska Legia zagra kolejny wyjazdowy mecz z rzędu - po wygranych w Lublinie i Bukareszcie, legioniści powalczą o ligowe punkty w Zielonej Górze.







Zastal będzie walczył o pierwszą wygraną w sezonie 2024/25, szczególnie, że niedawno został wzmocniony doskonale znanym kibicom Legii, Filipem Matczakiem. Ekipa z lubuskiego przegrała oba domowe mecze - najpierw wysoko z Anwilem Włocławek (-27), a następnie po zdecydowanie bardziej zaciętym spotkaniu z ekipą z Torunia (-11). W tym drugim spotkaniu uwagę zwraca słaba skuteczność z gry, szczególnie rzutów za 2 punkty (35.1%), ale i "trójki" nie siedziały zielonogórzanom (26.9%). Dość powiedzieć, że najlepszym strzelcem Zastalu w tym spotkaniu był pozyskany parę dni wcześniej Matczak, który w 21:18 min. zdobył 13 punktów, z których aż 10 trafił z linii rzutów wolnych. Wymuszanie przewinień jest jego dużym atutem i na to muszą przede wszystkim w niedzielę uważać gracze Legii.



Szkoleniowcem zespołu jest Litwin, Virginijus Sirvydis, który utrzymał w ostatnim sezonie klub na poziomie Orlen Basket Ligi. Sirvydis zaczynał w Zielonej Górze od roli asystenta u boku Davida Dedka. W składzie z minionego sezonu został skrzydłowy Michał Kołodziej (w latach 2017-19 grał w Legii), rozgrywający Marcin Woroniecki (w czerwcu przedłużył umowę z Zastalem o kolejne dwa lata), a także obwodowy Michał Pluta. Z Wrocławia pozyskano 24-letniego Michała Sitnika (pozycje 3-4), zaś z Kinga ściągnięto podkoszowego Macieja Żmudzkiego.







Z litewskiej ekstraklasy sprowadzono rzucającego, Evaldasa Šaulysa, który ostatnie sezony spędził w Juventusie Utena, Pieno Zvaigzdes oraz Jonavie. Kamari Murphy, który będzie pierwszym wyborem trenera pod koszem był dobrze znany zielonogórskim działaczom, bowiem w sezonie 2022/23 występował z powodzeniem w GTK Gliwice. Największą gwiazdą drużyny ma być Sindarius Thornwell, który ma na swoim koncie 160 meczów w NBA, w takich zespołach jak Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans oraz Orlando Magic. Europejska koszykówka nie jest mu obca, bowiem Thornwell w sezonie 2023/24 występował w lidze VTB, notując średnio 11.1 pkt. na mecz. Na pozycję numer trzy pozyskano z ligi słowackiej Harrisa Wesleya. W barwach Spišskí Rytieri zdobywał 15.1 pkt. i 7.3 zb. Ostatnim obcokrajowcem w składzie najbliższego rywala Legii jest podstawowy rozgrywający - Detrek Browning, który w minionym sezonie notował 15.3 pkt. oraz 3.8 as. w zespole z Kutaisi, z gruzińskiej ekstraklasy.



Legia we wtorek rozegrała spotkanie w Bukareszcie, w którym do samego końca musiała walczyć z niezwykle skutecznym w rzutach z dystansu Dinamem. Legioniści, nawet przegrywając w trzeciej kwarcie różnicą 14 punktów, nie zwątpili w końcowy sukces. Walka do końca została nagrodzona drugą wygraną w ENBL. W spotkaniu z Dinamo nie zagrał Andrzej Pluta, który jednak powinien być do dyspozycji szkoleniowca na niedzielne spotkanie w hali Zastalu.



Legia wygrała ostatnie cztery spotkania z zielonogórzanami. Ostatnie dwa mecze w Zielonej Górze kończyły się dość wysokimi zwycięstwami Legii. Zastal po raz ostatni pokonał nasz zespół 5 lutego 2022 roku, kiedy zwyciężył po dogrywce na Bemowie 85:78. W niedzielę bez wątpienia faworytem spotkania będzie nasz zespół.



To już trzeci kolejny wyjazdowy mecz w wykonaniu legionistów. I nie ostatni. Jako, że nasz zespół już dwa dni później czeka spotkanie ENBL z Interem w Bratysławie, drużyna zostanie dzień po meczu w Zielonej Górze i stąd ruszy autokarem na Słowację na trzeci mecz europejskich pucharów.



Niedzielny mecz rozpocznie się w zielonogórskiej hali o godzinie 12:45. W sprzedaży jest bardzo dużo wejściówek i można być spokojnym, że nawet przed samym spotkaniem, bilety będą do nabycia. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na platformie Nowe Emocje.TV.



ZASTAL ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 0-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 0-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 69,0 / 88,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 36,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 38,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 81,0%



Skład: Detrek Browning, Sindarius Thornwell, Michał Pluta, Marcin Woroniecki (rozgrywający), Filip Matczak, Evaldas Šaulys, Miłosz Góreńczyk (rzucający), Harris Wesley, Michał Kołodziej, Michał Sitnik (skrzydłowi), Kamari Murphy, Maciej Żmudzki (środkowi).

trener: Virginijus Sirvydis



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcin Woroniecki, Detrek Browning, Sindarius Thornwell, Harris Wesley, Kamari Murphy.



Wyniki: Anwil Włocławek (d, 70:97), Twarde Pierniki Toruń (d, 68:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

03.01.2024 Zastal Zielona Góra 71:92 Legia Warszawa

22.09.2023 Legia Warszawa 90:72 Zastal Zielona Góra

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa d. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 3-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,5 / 77,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 60,5%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91).



Termin meczu: niedziela, 20 października 2024 roku, g. 12:45

Adres hali: Zielona Góra, Sulechowska 41 (Centrum Rekreacyjno-Sportowe)

Pojemność hali: 5000 miejsc

Ceny biletów: 17, 30, 43, 60 zł (ulgowe) oraz 30, 44, 58, 70 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV