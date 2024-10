PP: Słupczanka Słupca 0-6 Legionistki

Legionistki Warszawa awansowały do 1/16 finału kobiecego Pucharu Polski w piłkę nożną, po wygranej w wyjazdowym meczu ze Słupczanką Słupca 6-0. Do przerwy był bezbramkowy remis, a wszystkie trafienia miały miejsce dopiero po przerwie. Legionistki rozpoczęły mecz w rezerwowym składzie, dając szansę zmienniczkom. KKP Słupczanka Słupca 0-6 (0-0) Legionistki Warszawa 0-1 Justyna Bartman 0-2 Amelia Skowrońska 0-3 Klaudia Grodzka - rzut karny 0-4 Justyna Bartman 0-5 Kasia Stefaniak 0-6 Patrycja Czuj - rzut karny Legionistki: Małyjurek - Łysiak, Warachowska, Grodzka, Skowrońska, Bartman, Jankiewicz, Tokaj, Pietrzak, Wziątek, Czuj.

