Legioniści zdobyli PP w kl. Nautica

W ostatni weekend zakończona została rywalizacja o Puchar Polski w żeglarskiej klasie Nautica 450. W ostatnich regatach o to trofeum, jak i w całym cyklu PP triumfowała legijna załoga w składzie Krzysztof Maksymowicz oraz Łukasz Maksymowicz. Miejsce trzecie w ostatnich zawodach, co zapewniło im drugie miejsce na podium w klasyfikacji generalnej zajęli legioniści: Paweł Turczynowicz i Jan Turczynowicz .

