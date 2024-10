Komentarze (27)

Hmm - 1 godzinę temu, *.chello.pl I na ch...ja płakałyście dziewczyny?! Mamy 3 punkty odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Jacku Magiero zostaw już ten Wrocław, nic tam nie zdziałasz, pora wracać do Legii. Josue przeprosić, a te 2,5mln euro za Vinagre przeznaczyć na napastnika, bo nie na naprawdę kto strzelać bramek. Tylko nie jakiś emeryt, wystraczy Rocha z Radomiaka odpowiedz

MarioL’ - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Piotrek: A po co Magiera w Legii? On jest średnim trenerem i już pewnego poziomu nie przeskoczy.W Legii powinien być prawdziwy,sprawdzony i dobry trener,a nie jacyś bez większego doświadczenia lub miernoty polskiej myśli szkoleniowej. odpowiedz

B. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Spokojnie.

Wejdzie Luqi, Augustyniak, Alfarela.

Nie ma co panikować dziewczyny. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i co? Gra dalej do d...y?Kopią się te nasze gwiazdy po czołach i c. ja grają a kasa im się zgadza. Dalej pozorują grę, że niby im zależy?

Jak będzie remis to będzie cud.

Wszystko ustawione. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.163.217 Lechia bez celnego strzału, zgadnijcie czym się skończy ich pierwszy celny strzał odpowiedz

Szary - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Remis z taką słabą Lechią będzie jak porażka. Legia póki co jakby na hamulcu ręcznym. Kompletnie bez pomysłu na strzelanie bramek. odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.chello.pl Fejo chyba ci wykrakałem remis dzisiaj i lecisz . odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Gual i Japonczyk strasznie irytujacy odpowiedz

Xxl - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Widzę ze pan lasyk chętnie rozdaje kartki legionistom... Nie mówię że z kapelusza, ale stemple na legionistach chyba podlegają tej samej karze odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Fajny skład. Bez Tobiasza i Goncalvesa. Oyedele i Urbański w pierwszym składzie to też na plus. . Ale ławka cienka. Na zmianę nadaje się tylko Luquinhas.

I w razie kontuzji w obronie nadaje się Ziółkowski lub Augustyniak. Reszta tych ludzi na rezerwie to zwykły spam. Ludzie żyjący ponad stan za pieniądze, które zarabiają a ch... a się znają na grze w piłkę. Banda przebierańców a nie zawodowi piłkarze. odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Fajnie, że Urbański zagra. odpowiedz

Piotrek - 4 godziny temu, *.gigainternet.pl Rosołek strzelił bramkę, klękajcie narody odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Piotrek: To jedna z dwóch w sezonie. Jak strzeli trzy to świat się kończy i można umierać odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.. @Piotrek: Ale w pierwszej polowie z 3 metrow,majac przed soba pusta bramke, trafil w poprzeczke. Bramka ladna,dobrze ze byl rykoszet bo tak nic by z tego nie bylo odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Jest jakiś logiczny powód dla którego Kacper siada na ławie, czy to widzimisię trenera? Nie żebym krytykował, po prostu jestem ciekaw. A może to taktyczna zmiana spowodowana stylem gry rywala? odpowiedz

Xxl - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: dwa mecze w u21 w pełnym wymiarze - ot, cala przyczyna odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Xxl:



No właśnie Feio powiedział, że wróci na kolejny mecz Tobiasz. odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ................................. Kobylak ..........................

Pankov ..... Augustyniak .... Ziółkowski .... Kun

....................... Oyedele .... Kapustka ...............

Chodyna ............... Luquinhas ............ Vinagre

...............................Gual ..................................

LEGIA Mistrz !

1:3 odpowiedz

Kacperek - 4 godziny temu, *.chello.pl Czy dalej gramy 2-3 obroncow ? odpowiedz

Nie mamy obrony - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Kacperek : Gramy jak gramy odpowiedz

Fan Kacpera - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Mam wrażenie że to będzie ciężki mecz dla naszych grajków i zakończy się wypoconym remisem 2-2 albo będzie w plecy. Na takie mecze każda drużyna się spina przerabialiśmy to nie raz a biorąc pod uwagę ostatnie wyniki to Lechia równie dobrze może traktować ten mecz jako najlepszy moment na przełamanie.

Tak czy tak obstawiam że łatwo nie będzie.



Porażka będzie gwoździem do pozbycia się tego człowiek z ławki trenerskiej z hukiem . odpowiedz

Barnaba - 5 godzin temu, *.orange.pl No panie Goncalo, ja jako szeregowy kibic naszego ukochanego klubu daję panu ostatnią szansę. Wiem że pan ma to gdzieś, liczy się pana wyjechanie w kosmos ego (kurduple tak mają, to dla tego że serce jest u nich za blisko tyłka). Ale ja, i wszyscy kibice tego wspaniałego klubu chcę zwycięstwa.

Po tych wszystkich ligowych upokorzeniach, chcę odrobinę satysfakcji.

Nie zepsuje tego synu, moja i nasza wiara w klub jest wielka,i choć twoje dni Goncalo są już dawno policzone, daj nam zwycięstwo. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl @Barnaba: ale to Feio ma biegac, starac sie i strzelac gole? odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl @L: Pracowałeś kiedyś Kolego jako przełożony? Majster, brygadzista, szef, prezes, czy może nawet trener?

Gdybyś miał takie doświadczenie, nie zadał byś tak infantylnego pytania. odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Barnaba: Rasisto wzrostu wstydź się! odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @kibic: Ale wstyd ma być duży czy mały? odpowiedz

