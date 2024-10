Komentarze (8)

Piotrek - 28 minut temu, *.gigainternet.pl Rosołek strzelił bramkę, klękajcie narody odpowiedz

Mateusz z Gór - 42 minuty temu, *.orange.pl Jest jakiś logiczny powód dla którego Kacper siada na ławie, czy to widzimisię trenera? Nie żebym krytykował, po prostu jestem ciekaw. A może to taktyczna zmiana spowodowana stylem gry rywala? odpowiedz

Xxl - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: dwa mecze w u21 w pełnym wymiarze - ot, cala przyczyna odpowiedz

MonsteR (L) - 45 minut temu, *.tpnet.pl ................................. Kobylak ..........................

Pankov ..... Augustyniak .... Ziółkowski .... Kun

....................... Oyedele .... Kapustka ...............

Chodyna ............... Luquinhas ............ Vinagre

...............................Gual ..................................

LEGIA Mistrz !

1:3 odpowiedz

Kacperek - 52 minuty temu, *.chello.pl Czy dalej gramy 2-3 obroncow ? odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mam wrażenie że to będzie ciężki mecz dla naszych grajków i zakończy się wypoconym remisem 2-2 albo będzie w plecy. Na takie mecze każda drużyna się spina przerabialiśmy to nie raz a biorąc pod uwagę ostatnie wyniki to Lechia równie dobrze może traktować ten mecz jako najlepszy moment na przełamanie.

Tak czy tak obstawiam że łatwo nie będzie.



Porażka będzie gwoździem do pozbycia się tego człowiek z ławki trenerskiej z hukiem . odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl No panie Goncalo, ja jako szeregowy kibic naszego ukochanego klubu daję panu ostatnią szansę. Wiem że pan ma to gdzieś, liczy się pana wyjechanie w kosmos ego (kurduple tak mają, to dla tego że serce jest u nich za blisko tyłka). Ale ja, i wszyscy kibice tego wspaniałego klubu chcę zwycięstwa.

Po tych wszystkich ligowych upokorzeniach, chcę odrobinę satysfakcji.

Nie zepsuje tego synu, moja i nasza wiara w klub jest wielka,i choć twoje dni Goncalo są już dawno policzone, daj nam zwycięstwo. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Barnaba: ale to Feio ma biegac, starac sie i strzelac gole? odpowiedz

