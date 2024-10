Konferencja

Grabowski: Wygrała drużyna lepsza

Piątek, 18 października 2024 r. 23:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Szymon Grabowski (trener Lechii): Wygrała lepsza drużyna, która na to zasłużyła. W ciągu całego spotkania było to widać. Kiedy trzymamy ustawienie między formacjami, potrafimy przeciwstawić się takiej drużynie jak Legia, ale jeśli będziemy popełniać proste, indywidualne błędy, to jest niewiele drużyn w Ekstraklasie, przeciwko którym odniesiemy zwycięstwo.









To jest bolączka, która mnie martwi. Na pewno jakość indywidualna zespołu Legii była wyższa, co było widoczne po wejściu Rafała Augustyniaka – środek pola został w większym stopniu opanowany przez przeciwnika. Momentami sami utrudnialiśmy sobie grę na skrzydłach, bo za wolno podejmowaliśmy decyzje.



W miarę dobrze weszliśmy w drugą połowę, ale zabrakło tej dyscypliny, która w pierwszej części meczu pozwalała nam zachować czyste konto.