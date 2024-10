Wyczekana wygrana

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Damian Rokosz

Techniczny: Albert Różycki

VAR: Paweł Malec

AVAR: Marcin Boniek



Pogoda:

Temperatura 10°C

Ciśnienie 1021 hPa

Wilgotność 66%



GiLotyna zawieszona na tydzień dla trenera….⚽️ - 45 minut temu, *.147.83 Koniecznie Kobylak nanastépny mecz, ta zmiana strzał w 10!i tego Guala na guag wysłać Lui nie istniał obrona ok wiecej trenowania stzały głowâ bo dzis braku na treningach były widicznw duuży okus ataki do przodu brawo amoże ratowali tylko trenera orzed gilotynâ?a za tydz znowu padaka aby nie!! odpowiedz

Znawca - 51 minut temu, *.interkam.pl Cieszy zwycięstwo nad słabą Lechią.Może jakaś seria zwycięstw nastąpi,choć mam wątpliwości. Słaba gra Guala,Morishity(mimo bramki) Oyedele złapał wirusa kadry.tzw wirus człapaka. A może to jest jego styl? A wcześniejsze dwa mecze z Betisem i Jagą były jednorazowym wyskokiem? Żeby to znowu nie była wtopa Zielińskiego.Augustyniak nakrył go czapką w drugiej polowie.Na plus cała obrona i Kapi,oraz bramkarz..ogólnie spoziom słaby,ale piłkarze dużo lepiej czują się w tym ustawieniu! W czwartek będą duże ciężary! Dziś Radnicki wygrali 2-0.Fedja Dudić górą! RADNICKI wartość kadry 10mln euro,bez dwóch zawodników Vidosavljević (1,5mln) I Mircetić (900mln),optykali zespół wary 28 mln! Dudić GOAT! A Backa zagrała naprawdę niezły mecz.obawiam się czy dobry wynik tam zrobimy! odpowiedz

Laik - 56 minut temu, *.tpnet.pl Spokojnie. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jednak umiarkowany optymizm wskazany. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wesołek Wszolek wreszcie założył odpowiednie buty i zaczęliśmy grać,bramkarz także jakby z innej bajki,bez turlania się po murawie pod publiczkę, brawo Legia! odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.net.pl Kacper Chodyna to jest dla Legii benzyna :D odpowiedz

Coach - 1 godzinę temu, *.. W końcu dobry mecz!

Super że w pierwszym wyszedł Urbanski - jemu trzeba dać czas a nie jakiemuś Gonsalvesowi.

Chodyna z golem, ale poza tym dużo strat na swojej połowie.

Vinagre Top!

Kobylak, Kapladi i Pankov bez błędów odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Przyzwoity wynik odpowiedz

jurand - 1 godzinę temu, *.. Mło się ten mecz oglądało. Morishita moim zdaniem najlepszy. odpowiedz

Baniak - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pomimo, że przeciwnik anemiczny, nareszcie lepiej to wyglądało, spokojny początek i diagnoza słabych punktów rywala i drugi bieg po przerwie, a strzałów na bramkę więcej, niż we wszystkich dotychczasowych meczach razem wziętych. Jedyny minus, to różowe buciki Wszołka, to jest Legia, a nie parada równości, do wuja pana! odpowiedz

Mrsn - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Baniak: różowe buciki na minus? Idź być głupi gdzie indziej odpowiedz

AnonimowyAnalityk - 1 godzinę temu, *.207.63 Jest lepiej. Krok w dobrym kierunku. Brawo i dziękuję ! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl W końcu mecz na miarę LEGII WARSZAWA! Nie popadamy w hurra optymizm i jazda na pełnej k... Dalej z następnymi! Po tym meczu jest nadzieja... Ale kochani spokojnie. Pożyjemy zobaczymy co będzie dalej..... ale nadzieja jest! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki i dzięki za dzisiaj. odpowiedz

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wreszcie. Miło się weekend zaczyna brawo drużyna! odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No to bredzenie o mistrzostwie czas zacząć ! odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kobylak - klasa. Spokój, interwencje. Ja nawet lubię Tobiasza, ale Kobylakowi może buty czyścić.

Dobry mecz w defensywie. Kapuadi - profesura. Boczni obrońcy - rewelacja. Nawet Pankow dał radę. W pomocy nieźle. Co gra Luquinhas to jest jakiś dramat. Dobra decyzja z Urbańskim, ma duże papiery na granie. Wszołek z Hodyną - klasa. Samourai nareszcie konkretny, choć w po bramce trochę zgasł. Vinagre - pan piłkarz. Szkoda, że nic nie weszło Gualowi, bo nieźle grał i miał swoje szanse.

I tak to ma wyglądać. Ja wiem, że to tylko Lechia, ale jednak - przez cały mecz stworzyli 2 sytuacje. Legia circa z 8. Za pięć w plecaku Lechia nie powinna mieć pretensji, zabrakło skuteczności.

Pierwszy raz od dawna oglądałem z przyjemnością Legię w Ekstraklasie.

BRAWO CHŁOPAKI! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i zajefajnie. Teraz jeszcze wygrać z trzecim beniaminkiem i będzie można powiedzieć, że mamy zespół na 1 ligę!



Najłatwiejsze ligowe zwycięstwo w sezonie. Lechia nawet nie próbowała grać i brała w ciemno każdy wymiar kary, grając na czas nawet przy 0-2. Nie powiem, widać progres w grze Legii. Tylko trudno mi ją pochwalić za mecz, w którym rywalowi nie zależy. W poniedziałek ich trener pewnie poleci. odpowiedz

singspiel - 29 minut temu, *.4.38 @Mateusz z Gór: a podobno to taki poważny trener... a na poważnie Legia po prostu lepsza od nich o dwie klasy. oni próbowali, ale to słaba ekipa odpowiedz

Tomek 39 lat z Legią. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Cieszy wygrana i bramkarz, który broni trudne strzały. Szkoda sytuacji z końcówki meczu, bo powinna być trójka. odpowiedz

matwij - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl czy ktoś wybiera się do Serbii w czwartek? Jeśli tak to plis o kontakt. jadę samochodem dzień wcześniej. jak coś pls o kontakt odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Panie Morishita, jutro stawiam sushi. Do zobaczenia. odpowiedz

