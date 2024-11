Dzień Wszystkich Świętych

Piątek, 1 listopada 2024 r. 09:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ostatnich 12 miesięcy przyniosło kolejne, niepowetowane straty w legijnym środowisku. Pożegnaliśmy byłych zawodników, trenerów, kibiców i inne osoby, którym dobro Legii zawsze leżało na sercu. Janusz Gortat, Łukasz Kowalski czy Feliks Niedziółka to tylko kilka osób, których odejście pogrążyło nas w smutku i żałobie.



16 listopada 2023r. - Andrzej Siodła (81 lat) - przed laty pięściarz naszego kLubu, który w 1963 roku zdobył złoty medal MP w wadze lekkośredniej i w tym samym roku startował na ME w Moskwie, gdzie uplasował się na miejscach 9-14, po przegranej w I rundzie z Łagutinem z ZSRR. W latach 1961-67, Siodła dwunastokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski (5 wygranych i 7 porażek).



19 grudnia 2023r. - Janusz Gortat (75 lat) - wspaniały przed laty pięściarz Legii Warszawa. Urodzony w Brzozowie sportowiec, był 6-krotnym mistrzem Polski w wadze półciężkiej, zdobył również 5 tytułów wicemistrzowskich. W latach 1972 i 1976 zdobył dwa brązowe medale na Igrzyskach Olimpijskich w wadze półciężkiej. Podczas międzynarodowych startów wywalczył tytuł wicemistrza Europy w 1973 roku. Był także uczestnikiem ME w 1969, 1971 i 1975, a także Mistrzostw Świata w 1978 roku. 16 razy walczył w reprezentacji Polski, odnosząc 15 zwycięstw. Po zakończeniu kariery zawodniczej, był trenerem sekcji bokserskiej Legii, trenując m.in. Andrzeja Gołotę.



9 lutego 2024r. - Paweł “Małpa” Krupiński (52 lata) - w drodze na mecz do Chorzowa zmarł kibic Legii z Konstancina, Paweł Krupiński, ps. Małpa.



8 kwietnia 2024r. - Wojciech “Kosel” Koselski (60 lat) - kolega z trybun związany z grupą GSD.



10 lipca 2024 - Łukasz Kowalski - współtwórca Tygodnika Nasza Legia, od lat związany z mediami (Ślizg, Machina, Fakt etc.). Były pracownik Legii.



9 sierpnia 2024r. - Feliks Niedziółka (79 lat) - urodzony w Karczewie zawodnik grał na pozycji obrońcy. W barwach Legii w latach 1966-1974 rozegrał łącznie 224 mecze i zdobył dwie bramki. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski (1968/69, 1969/70) i dwa razy Puchar Polski (1965/66, 1972/73). Był istotnym punktem drużyny, która w sezonie 1970/71 z powodzeniem radziła sobie w Pucharze Mistrzów mierząc się m.in. z St. Etienne, Standardem Liege czy Atletico Madryt.



18 sierpnia 2024r. - Franciszek Smuda (76 lat) - w latach 1975-77 był piłkarzem Legii Warszawa rozgrywając 42 spotkania. Występując na pozycji obrońcy nie miał okazji zdobyć bramki dla naszego klubu. W latach 1999-2001 został trenerem stołecznego zespołu. W tym czasie poprowadził nasz zespół w 55 spotkaniach, odnosząc 30 zwycięstw.



2 września 2024r. - Piotr Lewandowski - przed laty wybitny szpadzista Legii Warszawa, który w barwach naszego klubu wywalczył wicemistrzostwo Polski juniorów i seniorów, a także dwa tytuły drużynowego mistrza Polski seniorów oraz dwa brązowe medale drużynowych mistrzostw Polski. Był także trenerem szermierki.