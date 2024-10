Dobrzy Ludzie rozdali pluszaki w Nowodworskim Centrum Medycznym

Dobrzy Ludzie odwiedzili młodych pacjentów kolejnego szpitala - tym razem trafili na oddział Pediatrii w Nowodworskim Centrum Medycznym. Tam rozdali dzieciom zebrane przez kibiców Legii pluszaki, a także klocki, gry, puzzle oraz książki do kącika świetlicowego. "Udało nam się wywołać uśmiechy na twarzach dzieci i opiekunów. Dziękujemy za miłe i na pewno nie ostatnie przyjęcie" - relacjonują legioniści.

