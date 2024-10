Przed meczem z GieKSą dopingujemy koszykarzy

Bezpośrednio przed niedzielnym meczem piłkarzy Legii z GKS-em Katowice na Bemowie ważne ligowe spotkanie z Dzikami Warszawa rozegrają koszykarze warszawskiej Legii. Zachęcamy do wspierania legionistów. Początek meczu kosza o 17:30 w hali przy ul. Obrońców Tobruku 40, a następnie szybki transport na Łazienkowską.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

KAMIL - 2 godziny temu, *.com.pl przecież nikt na tego żenującego kosza nie chodzi , stypa od lat młynek 20 osób i to na tyle odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.