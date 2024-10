Nowa kolekcja pamiątek poświęcona Lucjanowi Brychczemu

Piątek, 18 października 2024 r.

W FanStore Ł3 pojawiła się nowa kolekcja z okazji 90. urodzin Lucjana Brychczego i 70-lecia Jego pobytu w Legii Warszawa. Klub przygotował w związku z tyum dwie koszulki polo z długim rękawem (249,99 zł), wzorowane na tych z lat 50-tych i 60-tych, w których wówczas występowali legioniści.









Stworzona została grafika "90/70" z wpisaną eLką, która znalazła się na pamiątkach z tej kolekcji, do których zalicza się także skórzana piłka retro (249,99 zł). Ponadto do sprzedaży trafiły kubki retro z kilkoma wzorami (m.in. z twarzą pana Lucjana) w cenie 59,99 z, a także breloki (24,99). Dostępna jest także odznaka klubowa na... "85-lecie CWKS Legia" (149,99 zł). Wzór odznaki jest taki sam jak ten, który powstał w 2001 roku, czyli faktycznie w roku 85-lecia. Trochę dziwi ta inicjatywa, szczególnie z kolekjonerskiego punktu widzenia.



Parę dni wcześniej do sprzedaży trafiły także koszulka (99,99 zł) i bluza (219,99) z tłoczeniem historycznego napisu "LEGJA", a także dwa inne jasne wzory bluz (219,99 zł).















fot. sklep.Legia.com