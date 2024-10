Koszykówka

Zapowiedź meczu z Interem Bratysława

Poniedziałek, 21 października 2024 r. 12:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Trzeci mecz fazy grupowej ENBL legioniści rozegrają we wtorek w Bratysławie z tamtejszym Interem. Nasz zespół przybędzie do stolicy Słowacji prosto z Zielonej Góry, gdzie w niedzielę rozgrywał mecz ligowy.



Najbliższy rywal to klub powstały w 1963 roku, który w swojej historii zdobył pięć tytułów mistrza Słowacji, a ostatni z nich wywalczony został przed pięciu laty. W ostatniej dekadzie Inter wygrywał ligę trzykrotnie. Ponadto klub ma na swoim koncie cztery Puchary Słowacji, a patrząc dalej w historię, również cztery tytuły mistrza Czechosłowacji.



W minionym sezonie Inter zajął dopiero siódme miejsce w słowackiej ekstralidze po sezonie zasadniczym (z bilansem 13-19). W play-off zaprezentowali się zdecydowanie lepiej i byli o włos od awansu do półfinału, ale w piątym, decydującym meczu z BC Prievidza, przegrali na wyjeździe 78:79. Dwa dni wcześniej na własnym parkiecie pokonali tego rywala aż 97:62. Mistrzem Słowacji został klub z Lewic, z którym Legia mierzyła się w poprzednim sezonie w FIBA Europe Cup.



Doświadczenie z gry w europejskich pucharach czarno-żółci mają niewielkie. W sezonie 2015/16 wystąpili w rozgrywkach FIBA Europe Cup, ale rywalizację zakończyli już na pierwszym etapie rozgrywek, z bilansem 1-5 zajmując czwarte miejsce w grupie, w której grali m.in. ze Śląskiem Wrocław. Teraz przystąpili do gry w ENBL, a przed meczem z Legią rozegrali w nich tylko jedno spotkanie. Mecz z czeskim Basketem w Brnie, rozegrany 15 października, zakończył się wygraną Słowaków 103:101. Najlepiej w barwach Interu punktowali Cousins (28 pkt. i 9 as.), Gunn (21 pkt. i 4 zb.) oraz Caruthers (18 pkt. i 10 as.). Przed meczem z Legią swój mecz ligowy Inter rozgrywał w sobotę i zwyciężył na wyjeździe z Iskrą Svit 87:74. Świetny występ zaliczył R.J. Gunn, który zdobył 32 punkty i zaliczył 13 zbiórek. 23 punktów dołożył Isaiah Cousins, a Milan Szabó skończył spotkanie z podwójną zdobyczą - 11 punktami i 10 zbiórkami.



Trenerem Interu jest Aramis Naglić, któremu pomaga Danilo Rakočević. W składzie dominują lokalni gracze, wspierani czterema Amerykanami i jednym Amerykaninem (R.J. Gunn), który posiada słowackie obywatelstwo. Co ciekawe w Bratysławie stawia pierwsze kroki. W minionym sezonie występował w Holandii, w LWD Basket Leeuwareden, co było jego debiutem na Starym Kontynencie. Isaiah Cousins ostatnie lata spędził w Izraelu (Hapoel Hajfa, Maccabi Rishon Lezion) oraz na Bałkanach (Krka Novo Mesto oraz Bosna Royal). Dontay Caruthers ostatnie sezony spędził w Bośni (Posusje, HKK SIroki Brijeg,Bosna Royal) oraz w Macedonii (Pelister Bitola). Justin McCall do Interu trafił po rocznym pobycie w bułgarskim Academicu Płowdiw. Z innego bułgarskiego klubu - Spartaka Pleven - do Bratysławy trafił mierzący 203 centymetry Bryant Thomas.



Legia w ENBL ma na swoim koncie dwie wygrane w dwóch meczach. Po pewnym zwycięstwie z norweskim Fyllingen Lions przed własną publicznością, w Bukareszcie o dwa punkty było o wiele trudniej. W pewnym momencie III kwarty nasz zespół przegrywał już różnicą 14 punktów, ale zdołał się podnieść. Podnieść i walczyć do końca o wygraną, którą ostatecznie udało się zapewnić w ostatnich akcjach meczu - najpierw punkty z faulem zdobył Mate Vucić, później gracze Dinama faulowali Jawuna Evana, który stanął na linii rzutów wolnych i ustalił wynik meczu na 91:88 na naszą korzyść. Cieszy przede wszystkim fakt, że legioniści coraz lepiej wykorzystują urodzonego w Rijece, 26-letniego środkowego. W porównaniu do pierwszych spotkań w sezonie, Mate znacznie częściej kończy akcje rzutami, a jego walka na tablicach, choć nieraz rywalizuje o zbiórki ze znacznie wyższymi od siebie centrami (sam ma 204 cm), często pozwala Legii na ponawianie akcji i zdobywanie punktów, których brakowało choćby w meczach ze Śląskiem i MKS-em. Legioniści przed meczem w Bratysławie zagrali w niedzielę mecz ligowy w Zielonej Górze, skąd prosto po meczu udali się do stolicy Słowacji.



Słowacki zespół swoje mecze rozgrywa w ponad 4-tysięcznej Hant Arenie, znajdującej się w dzielnicy Nové Město, która chce wpisać obiekt na listę zabytków. Otwarcie hali miało miejsce w 1962 roku. W hali na co dzień występują od dziesięcioleci koszykarze Interu Bratysława. Organizowano tutaj także zawody Pucharu Świata w piłce ręcznej kobiet, kobiecy Puchar Świata w unihokeja, a w 2019 roku również kwalifikacyjne mecze do koszykarskich Mistrzostw Świata.



Mecz z Legią rozpocznie się o godzinie 18:00. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na Youtube.



INTER BRATYSŁAWA

Liczba wygranych/porażek: 7-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-1



Skład: Isaiah Cousins, Dontay Caruthers, Richard Ondruš (rozgrywający), Martin Minarovjech, Róbert Hudec, Samuel Volárik (rzucający), Justin McCall, Viliam Ďurečko, R.J. Gunn (skrzydłowy), Ivan Židzik, Milan Szabó, Bryant Thomas, Maroš Golian (center).

trener: Aramis Naglić, as. Danilo Rakočević



Przewidywana wyjściowa piątka: Isaiah Cousins, Samuel Volarik, Martin Minarovjech, R.J. Gunn, Milan Szabo.



Wyniki: Prievidza (d, 99:85), Nitra Blue Wings (w, 73:76), Slavia SPU Nitra (d, 110:75), Spisski Rytieri (d, 82:80), Levice (w, 99:82), Slavia SPU Nitra (w, 75:91), Handlova (d, 61:64), Brno Basket (w, 101:103), Iskra Svit (w, 74:87).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 4-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-1



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94).



Termin meczu: wtorek, 22 października 2024 roku, g. 18:00

Adres hali: Bratysława, Trnavská cesta 29 (Hant Arena)

Pojemność hali: 4200 miejsc

Transmisja: Youtube