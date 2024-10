Koszykówka

Terminy listopadowych meczów koszykarzy

Piątek, 18 października 2024 r. 13:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono dokładne terminy wszystkich listopadowych meczów koszykarzy Legii Warszawa. Część z nich transmitować będzie Polsat Sport.









Terminy najbliższych meczów Legii:

20.10 (ND) g. 12:45 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

22.10 (WT) g. 18:00 Inter Bratysława - Legia Warszawa (ENBL)

27.10 (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Dziki Warszawa (Polsat Sport 2)

30.10 (ŚR) g. 19:30 Bristol Flyers - Legia Warszawa (ENBL)

03.11 (ND) g. 17:30 Czarni Słupsk - Legia Warszawa (Polsat Sport 2)

06.11 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - Bakken Bears (ENBL)

10.11 (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Spójnia Stargard (Polsat Sport 2)

16.11 (SO) g. 15:30 Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa

30.11 (SO) g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek (Polsat Sport 2)



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz