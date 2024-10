Konferencja

Feio: Serbowie to charakterni ludzie

Środa, 23 października 2024 r. 22:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Spodziewamy się, że rywale rzucą się na nas. Drużyna z Bačkiej Topoli ma swój styl gry – chcą dominować i grać piłką. Wolą stosować wysoki pressing niż bronić na własnej połowie. Wątpię, aby przed własnymi kibicami zrezygnowali ze swojej tożsamości. Gramy przeciwko zespołowi złożonemu z Serbów. To charakterni ludzie, którzy angażują się w mecz. Wystarczy spojrzeć na naszego Serba, Radovana Pankova. Będą chcieli narzucić swoje tempo - mówi przed meczem Ligi Konferencji z FK Bačka Topola trener Legii Warszawa, Goncalo Feio.









- Oyedele został w Warszawie. Pracuje intensywnie, aby jak najszybciej wyleczyć uraz, i wierzymy, że będzie gotowy na niedzielny mecz.



- Plany są po to, żeby się ich trzymać. Chcielibyśmy, aby każdy wyjazd przebiegał zgodnie z planem co do minuty, ale czasem są rzeczy niezależne od nas. Mieliśmy problem z samolotem, musieliśmy go zmienić i przez to jesteśmy dwie godziny później. Nic na to nie poradzimy, ale nie wpłynie to na dyspozycję drużyny. Wszystkie zaplanowane działania, takie jak regeneracja i praca z fizjoterapeutami, odbędą się zgodnie z planem. Z szacunku do waszej pracy, konferencja również się odbędzie. Wszystko jest pod kontrolą.



- Radovan Pankov jako materiał na kapitana drużyny? Myślę, że to, co prezentuje na boisku i poza nim, zdecydowanie przemawia za tym. Trzeba jednak rozróżnić kapitanów od liderów. Oczywiście, kapitanowie są liderami, ale kapitan może być tylko jeden, podczas gdy liderów drużyna może mieć wielu. Zarówno Pankov, jak i Steve Kapuadi są wśród tych liderów, co warto podkreślić.



- Straciliśmy jedno miejsce w fazie ligowej do grudnia, ponieważ Blaž Kramer był zgłoszony, a nie ma go teraz z nami. Przepisy nie pozwalają na zmianę zawodnika. Dzisiaj rozmawiałem jeszcze z Wojtkiem Urbańskim o tej sytuacji. Może go to frustrować, bo jest w dobrej dyspozycji, ale może nam pomóc w rozgrywkach krajowych. Liczymy, że na wiosnę również będziemy grać w pucharach.