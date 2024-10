Kadra Legii na mecz w Serbii

Środa, 23 października 2024 r. 15:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Sztab szkoleniowy wybrał zawodników, którzy wsiądą na pokład samolotu do Serbii. Legioniści wyruszą samolotem do Belgradu po godz 15, a następnie autokarem udadzą się do hotelu w Nowym Sadzie. Po godz. 20 odbędzie się przedmeczowa konferencja trener Goncalo Feio. W dniu spotkania czeka ich jeszcze podróż do Bačkiej Topoli.









Do europejskich rozgrywek nie są zgłoszeni Marco Bruch, Juergen Elitim i Wojciech Urbański. Kontuzjowani są Jan Leszczyński i Maximillian Oyedele.



KADRA LEGII NA MECZ W SERBII



Bramkarze (3)

50. Wojciech Banasik *

27. Gabriel Kobylak

1. Kacper Tobiasz



Obrońcy (6)

8. Rafał Augustyniak

42. Sergio Barcia

55. Artur Jędrzejczyk

3. Steve Kapuadi

12. Radovan Pankov

4. Jan Ziółkowski *



Pomocnicy (11)

80. Jakub Adkonis *

21. Jurgen Celhaka

11. Kacper Chodyna

5. Claude Goncalves

67. Bartosz Kapustka

23. Patryk Kun

82. Luquinhas

25. Ryoya Morishita

19. Ruben Vinagre

71. Mateusz Szczepaniak *

13. Paweł Wszołek



Napastnicy (4)

17. Migouel Alfarela

28. Marc Gual

77. Jean-Pierre Nsame

7. Tomas Pekhart



* - zawodnicy zgłoszeni na listę B



Mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji FK TSC Bačka Topola - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 24 października o godz. 21:00.