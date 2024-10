Z obozu rywala

FK TSC Bačka Topola - najmniej doświadczony rywal

Środa, 23 października 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa zagra pierwsze wyjazdowe spotkanie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Legioniści pojadą do Serbii, a dokładnie do Baćkiej Topoli, w której zmierzą się z lokalnym FK TSC. Serbska drużyna jest jednym z największych zaskoczeń ostatnich lat w serbskiej piłce, jednak w obecnym sezonie prezentuje przeciętną formę, a w historii występów w europejskich pucharach wygrała tylko jeden mecz.