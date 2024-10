LK: Weekendowe wyniki rywali Legii. Przerwane derby Sztokholmu

Poniedziałek, 21 października 2024 r. 20:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend swoje mecze rozegrały zespoły, z którymi Legia Warszawa rywalizuje w fazie ligowej Ligi Konferencji. Najbliższy rywal stołecznego zespołu, FK Bačka Topola, przegrał na własnym stadionie 0-2 z FK Radnički Niš. Zwycięstwem zakończył się mecz Dinama Mińsk ze Sławiją Mozyrz. Dinamo zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli. Porażki doznała Omonia, która musiała uznać wyższość zespołu Enosis Neon Paralimni. Lugano uległo Yverdon-Sport FC 0-2. Zaplanowany na niedzielę mecz derbowy pomiędzy Hammarby i Djurgardens IF został przerwany po odpaleniu pirotechniki przez kibiców i miał zostać dokończony przy pustych trybunach. Kibice odmówili jednak wyjścia ze stadionu, więc spotkanie dokończono w poniedziałek.









Super liga Srbije: FK TSC Bačka Topola 0-2 (0-1) FK Radnički Niš

0-1 - 2' Stankovski

0-2 - 84' Golijanin



TSC: 12. Veljko Ilić - 22. Stefan Jovanović (81' 29. Prestige Mboungou), 25. Mateja Đorđević (53' 3. Macky Frank Bagnack), 5. Dušan Stevanović, 30. Nemanja Petrović - 27. Miloš Pantović, 7. Milan Radin (81' 6. Aleksa Pejić), 14. Petar Stanić - 18. Mihajlo Banjac (81' 24. Đorđe Gordić), 9. Marko Lazetić (58' 8. Saša Jovanović), 10. Aleksandar Cirković



FK Bačka Topola zajmuje obecnie 9. miejsce w lidze.







Wyszejszaja liha:Dinamo Mińsk 2-0 (1-0) Sławija Mozyrz

0-1 - 35' Pigas

0-2 - 74' Stephen Alfred



Dinamo Mińsk: 21. Fiodor Łapuchow - 66. Rai Lopes, 2. Wadim Pigas, 33. Dienis Polakow, 26. Władisław Kalinin - 19. Dmitrij Podstriełow (56' 17. Iwan Bachar, 24. Danił Kulikow (73' 80. Igor Szkolik), 29. Beni Amian (56' 8. Aleksandr Sielawa), 88. Nikita Diemczenko (88' 11. Gleb Żerdiew), 74. Pawieł Siedko - 9. Stephen Alfred



Dinamo Mińsk zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co drugi Neman Grodno.







Protathlima Cyta: Omonia Nikozja 0-1 (0-1) Enosis Neon Paralimni

0-1 - 28' Barry



Omonia: 40. Fabiano - 2. Alpha Dionkou (85' 17. Ioannis Kousoulos), 5. Senou Coulibaly, 4. Filip Helander, 24. Amine Khammas - 11. Veljko Simić, 31. Ioannis Kousoulos (66' 11. Ewandro Costa), 10. Omer Atzili (55' 14. Mariusz Stępiński), 20. Mateo Marić, 7. Willy Semedo (66' 75. Loizos Loizou) - 8. Stevan Jovetić



Omonia zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, ze stratą 7 punktów do prowadzącego Pafos FC.







Super League: Yverdon-Sport FC 2-0 (0-0) FC Lugano

1-0 - 45+4' Céspedes (k)

2-0 - 58' Wafi (sam.)



Lugano: 1. Amir Saipi - 2. Zachary Brault Guillard, 6. Antonios Papadopoulos, 3. Ayman El Wafi, 26. Martin Marques (62' 21. Yanis Cimignani) - 25. Uran Bislimi (78' 17. Lukas Mai), 8. Anto Grgić (37' 20. Ousmane Doumbia), 10. Mattia Bottani (46' 27. Daniel Dos Santos Correi) - 11. Renato Steffen, 93. Kacper Przybyłko (62' 31. Ignacio Aliseda), 18. Hicham Mahou



FC Lugano zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli, ze stratą 3 punktów do FC Zurich.







Allsvenskan: Hammarby 2-0 (2-0) Djurgardens IF

1-0 - 12' Besara

2-0 - 30' Besara



Djurgardens IF: 35. Jacob Rinne - 5. Miro Tenho (76' 19. Viktor Bergh), 3. Marcus Danielson, 4. Jacob Une Larsson (59' 11. Deniz Hümmet) - 18. Adam Stahl, 14. Besard Sabović (85' 8. Albin Ekdal), 6. Rasmus Schüller (76' 9. Haris Radetinac), 27. Keita Kosugi (76' 7. Magnus Eriksson) - 29. Santeri Haarala (59' 20. Tokmac Nguen), 26. August Priske, 23. Gustav Wikheim (59' 16. Tobias Fjeld Gulliksen)



Djurgardens IF zajmuje obecnie 4. miejsce w lidze ze stratą 11 punktów do lidera, Malmö FF.







TABELA LIGI KONFERENCJI 2024/25

WSZYSTKIE WYNIKI LIGI KONFERENCJI 2024/25