Pierwsza bramka Chodyny w Legii

Chodyna trafił do Legii w letnim oknie transferowym z Zagłębia Lubin. Dotychczas wystąpił w 11 spotkaniach, w których zanotował 2 asysty.

W 63. minucie wyjazdowego spotkania z Lechią Gdańsk gola na 2-0 zdobył Kacper Chodyna . Skrzydłowy po podaniu na prawą stronę pola karnego zszedł nieco do środka, przełożył sobie piłkę na lewą nogę i sprytnym, technicznym strzałem na bliższy słupek pokonał golkipera gospodarzy. Dla 25-latka było to premierowe trafienie w barwach stołecznej drużyny

Gggggg - 1 godzinę temu, *.. Niby gol a tyle fatalnych i złych zagrań że oczy bolą. odpowiedz

